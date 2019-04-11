Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева дали особые поручения по расследованию смерти Элины Гаджиевой
Вопрос, связанный с суицидом ученицы полной средней школы №162 г. Баку, находится в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.
Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, даны особые поручения для серьезного расследования этого вопроса.
Гусейнова отметила, что должны быть внимательными не только руководство школы, но и родители. "Как получается, что отучившаяся до восьмого класса девочка не получала никакой поддержки от своей семьи, никто ее не понял, не выслушал. Мне не хотелось бы сейчас кого-то обвинять, все станет известно после того, как завершится следствие. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева дали особые поручения о том, чтобы этот вопрос был серьезно расследован", - сказала она.
Отметим, что прокуратура г. Баку и Управление образования по г. Баку шестого апреля распространили совместную информацию в связи со смертью ученицы полной средней школы №162.
В сообщении говорилось, что 4 апреля ученица восьмого класса полной средней школы № 162 им. Э. Алиева Сабаильского района Баку выпала из окна третьего этажа школы, получив телесные повреждения различной степени. Она была госпитализирована в первую городскую Клиническую больницу. Несмотря на проводимые меры лечения, шестого апреля девочка скончалась в больнице.
По факту в прокуратуре г. Баку было возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, осуществляются другие необходимые следственные меры.