Об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, даны особые поручения для серьезного расследования этого вопроса.

Гусейнова отметила, что должны быть внимательными не только руководство школы, но и родители. "Как получается, что отучившаяся до восьмого класса девочка не получала никакой поддержки от своей семьи, никто ее не понял, не выслушал. Мне не хотелось бы сейчас кого-то обвинять, все станет известно после того, как завершится следствие. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева дали особые поручения о том, чтобы этот вопрос был серьезно расследован", - сказала она.

Отметим, что прокуратура г. Баку и Управление образования по г. Баку шестого апреля распространили совместную информацию в связи со смертью ученицы полной средней школы №162.