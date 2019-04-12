Азербайджан - миролюбивая страна, страна, в которой восстановлена стабильность, но никогда не смирится с оккупацией.

Об этом, как передает Day.Az, министр культуры Абульфас Гараев сказал в интервью директору программы "Medina en TVE" государственного телевидения Испании, находящемуся с визитом в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство культуры.

В интервью министр рассказал о военной агрессии Армении против Азербайджана, сути нагорно-карабахского конфликта, оккупации 20 процентов азербайджанских территорий, о том, что на этих территориях разрушены и разграблены культурно-исторические памятники Азербайджана.

Министр подчеркнул, что Азербайджан - толерантная страна, в которой принадлежащие к различным религиям нации живут в мире и согласии, и модель толерантности Азербайджана считается примером для мусульманского мира.

Гараев напомнил, что в стране проводятся многочисленные международные конференции и форумы на эту тему, и 2-3 мая текущего года в Баку состоится V Всемирный форум по межкультурному диалогу, а 30 июня - 10 июля будет проведена 43-я сессия Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию.