В Армении разгорается новый скандал.

Как пишут СМИ, в стране выпущена пятитысячная драмовая купюра нового поколения. На аверсе банкноты изображен портрет Вильяма Сарояна, фрагменты из его рассказа "Гранаты", а также иллюстрации к книгам и гранатовое дерево. А на реверсе - статуя Сарояна на фоне панорамы турецкого города Битлис, откуда родом его предки.

Причиной скандала послужила та самая панорама Битлиса.

Дело в том, что специалист по памятникам, историк архитекторы, руководитель"Фонда по изучению армянской архитектуры" Самвел Карапетян на свой странице в Facebook написал, что на реверсе новой пятитысячной купюры изображена не армянская церковь, а мусульманское надгробие, охарактеризовав это как ошибку Центробанка.

Пресс-секретарь Центробанка Арутюн Берберян на запрос агентства "АРКА" прокомментировать эту запись, отметил, что ЦБ еще до печати и введения банкнот в обращение, размещает на своем сайте информацию о выпуске любой банкноты, в том числе банкнот третьего поколения, давая их четкое описание.

"В описании банкноты нет упоминания о том, что на фоне статуи изображена церковь. Таким образом, наблюдение специалиста по памятникам Самвела Карапетяна о том, что якобы изображение на купюре является церковью, уже вводит в заблуждение",- сказал он.

Берберян подчеркнул, что изначально дискуссии на эту тему, инициированные экспертом, были ошибочны, поскольку нигде не говорилось об изображении армянской церкви на пятитысячной купюре.

Таким образом, представитель банка не опроверг, что на армянском драме теперь изображено надгробное сооружение, принятое у мусульман.

Зульфугар Ибрагимов