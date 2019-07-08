Азербайджанская дипломатия прошла нелегкий путь.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал ректор Университета ADA, замглавы МИД Азербайджана Хафиз Пашаев в ходе международной конференции, посвященной 100-летию дипломатии Азербайджана, совместно организованной МИД Азербайджана и Университетом ADA.

"В прошлом году мы отметили 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР). В Университете ADA были проведены различные конференции на эту тему. А в текущем году мы отмечаем 100-летие дипломатии Азербайджана", - сказал Пашаев.

Уже примерно 30 лет, как Азербайджан является частью международной дипломатии, сказал замглавы МИД.

"Мы прошли нелегкий путь. Мы продолжаем бороться за то, чтобы превратить Азербайджан в значимого члена международного сообщества", - сказал Пашаев.

Далее, он отметил, что Университет ADA продолжает тренинг дипломатов и привержен этой работе.