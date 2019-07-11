Только освобождение оккупированных территорий Азербайджана может создать благоприятные условия для решения вопроса прав обеих общин Нагорного Карабаха.

Об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя Trend заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в ходе неформальной встречи министров ОБСЕ в Словакии о том, что нагорно-карабахский конфликт имеет отношение к людям, и затронутый им вопрос защиты прав проживающих там людей.

По ее словам, если армянский министр, говорящий о правах человека в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе, действительно верит своим словам о защите прав человека и демократии на пространстве ОБСЕ, и хочет сделать реальные шаги в этом направлении, тогда он должен вспомнить о нарушении фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся этническим чисткам в оккупированном азербайджанском Нагорно-Карабахском регионе и семи прилегающих районах, которые по сей день находятся под военной оккупацией вооруженных сил Армении.

"Права человека носят универсальный характер, они неделимы, и в этом вопросе не должно быть дискриминации. Почему армянский министр, рассказывающий о правах армянской общины Нагорного Карабаха, не говорит о грубом нарушении права проживания в своих домах азербайджанской общины этого региона? Конечно, мы, и вся международная общественность, знаем ответ на этот вопрос. Права одной группы людей не могут быть обеспечены за счет нарушения прав другой группы людей. Только освобождение оккупированных территорий и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома могут создать благоприятные условия для решения ряда вопросов, связанных с урегулированием конфликта, а также вопросов мирного проживания и прав обеих общин Нагорного Карабаха - азербайджанской и армянской", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли соглашения о режиме прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США, ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.