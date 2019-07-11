МИД: Только освобождение оккупированных территорий может создать благоприятные условия для решения вопроса прав обеих общин Нагорного Карабаха
Только освобождение оккупированных территорий Азербайджана может создать благоприятные условия для решения вопроса прав обеих общин Нагорного Карабаха.
Об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя Trend заявление министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в ходе неформальной встречи министров ОБСЕ в Словакии о том, что нагорно-карабахский конфликт имеет отношение к людям, и затронутый им вопрос защиты прав проживающих там людей.
По ее словам, если армянский министр, говорящий о правах человека в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе, действительно верит своим словам о защите прав человека и демократии на пространстве ОБСЕ, и хочет сделать реальные шаги в этом направлении, тогда он должен вспомнить о нарушении фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся этническим чисткам в оккупированном азербайджанском Нагорно-Карабахском регионе и семи прилегающих районах, которые по сей день находятся под военной оккупацией вооруженных сил Армении.
"Права человека носят универсальный характер, они неделимы, и в этом вопросе не должно быть дискриминации. Почему армянский министр, рассказывающий о правах армянской общины Нагорного Карабаха, не говорит о грубом нарушении права проживания в своих домах азербайджанской общины этого региона? Конечно, мы, и вся международная общественность, знаем ответ на этот вопрос. Права одной группы людей не могут быть обеспечены за счет нарушения прав другой группы людей. Только освобождение оккупированных территорий и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома могут создать благоприятные условия для решения ряда вопросов, связанных с урегулированием конфликта, а также вопросов мирного проживания и прав обеих общин Нагорного Карабаха - азербайджанской и армянской", - сказала пресс-секретарь.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли соглашения о режиме прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США, ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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