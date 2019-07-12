Европейский союз (ЕС) признан самой надежной международной организацией в Азербайджане (35 процентов). Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный ЕС в стране.

Далее следуют ООН (25 процентов), НАТО (20 процентов) и Евразийский экономический союз (25 процентов).

Отмечается, что 46 процентов населения Азербайджана имеют позитивное представление о ЕС, 31 процент участвующих в опросе относится к ЕС нейтрально, восемь процентов - негативно, а 15 процентов - никогда не слышали о ЕС.

По итогам опроса, 78 процентов респондентов считают, что самая большая ценность, связанная с ЕС - это экономическое благополучие, 78 процентов - верховенство закона, 77 процентов - права человека.

Кроме того, 74 процентов считают, что отношения между ЕС и Азербайджаном хорошие, 14 процентов - плохие, 12 процентов полагают, что эти отношения нейтральны.