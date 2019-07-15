https://news.day.az/politics/1138157.html Расим Алиев удостоен почетного диплома Президента Азербайджана
Расим Алиев удостоен почетного диплома Президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о вручении Расиму Гасан оглу Алиеву почетного диплома Президента Азербайджана за продолжительную плодотворную деятельность в развитии архитектуры в Азербайджане.
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