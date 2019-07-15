Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о вручении Расиму Гасан оглу Алиеву почетного диплома Президента Азербайджана за продолжительную плодотворную деятельность в развитии архитектуры в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.