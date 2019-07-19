Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Исабаев Бейбит Оксикбаевич освобождается от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу посольства.

Таким образом, Исабаев Бейбит назначается руководителем представительства президента Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан. Он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в 2015 - 2019 годы.

В свою очередь, предшественник Исабаева Нурпеисов Кайрат Айтмухамбетович освобожден от должности руководителя представительства президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Напомним, что дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном были установлены 27 августа 1992 года. В декабре 1994 года в Баку открыто посольство Казахстана в Азербайджане. С марта 2004 года в Нур-Султане функционирует посольство Азербайджана в Казахстане.