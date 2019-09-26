Премьер-министр Армении Никол Пашинян разукрасил свою страницу в Facebook еще одним фото с президентом США. Предыдущее, на котором запечатлен Пашинян, подобострастно догоняющий Дональда Трампа на саммите НАТО в Бельгии, уже стало поводом для многочисленных издевок и критики. Теперь пришла очередь фото, сделанного в среду на приеме, организованном президентом Штатов для участников 74-й сессии Генассамблеи ООН.

"Сфотографировались с Трампом и первой леди", - подписал снимок на своей странице в Facebook премьер Пашинян.

Фотографироваться с лидером страны-хозяйки официального приема - это обычная практика, определенная протоколом. Наверняка, не у одного Пашиняна имеется сегодня такое фото. Но если просмотреть комментарии под статусом, может показаться, что позирование на камеру есть великое дипломатическое достижение - до того обрадовались почитатели "революционного" премьера.

Между тем, причины для радости не было никакой. Потому что протокольное фото и двусторонняя встреча - это, как говорится, две большие разницы. Не понимающие этих нюансов фанаты Пашиняна недоумевают, почему премьер-министр стоит не у армянского флага. Да все потому же.

Еще задолго до поездки Пашиняна в США на сессию ООН МИД Армении то и дело делал загадочные заявления, намекая на то, что встреча премьер-министра с президентом США готовится и дело почти улажено. О том же самом говорилось перед сессией Генассамблеи в прошлом году. Как помним, американский лидер не заинтересовался присутствием новоиспеченного премьера Армении. Но армянская дипломатия и слишком самонадеянный премьер снова наступили на те же грабли и потерпели очередное унизительное фиаско. Не перед Штатами, конечно, а перед собственным народом. Не стоило говорить "гоп", не перепрыгнув эту планку, недостижимую для Еревана, причем, при любом режиме.

Встречи проводятся тогда, когда возникает необходимость. Об этом в беседе с журналистами 25 сентября заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Линн Трейси, коснувшись возможности встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа.

По ее словам, встречи проводятся на разных уровнях, реализуется эффективное сотрудничество, и его ценность определяется не встречами на таком высоком уровне, а содержанием двухсторонних отношений.

Каково содержание американо-армянских двусторонних отношений? Оно определяется лишь отношениями между Ереваном и армянской диаспорой США. А значит необходимости в приеме на высоком уровне в Вашингтоне навязчивого премьера Армении нет.

Зульфугар Ибрагимов