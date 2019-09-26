За пределами Азербайджана были силы, которые не хотели, чтобы 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО проводилась в Баку.

Об этом на мероприятии по итогам сессии сказал министр культуры Абульфас Гараев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на мероприятии, министр сказал, что в ноябре этого года Азербайджан представит в Генассамблею ЮНЕСКО отчет по итогам 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходила в Баку с первого по 10 июля.

От имени Оргкомитета Гараев выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву: "Глава государства наградил членов Оргкомитета и активно участвующих в мероприятии лиц. Значимость этой сессии для Азербайджана заключается в том, что азербайджанский город Шеки был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если бы Первый вице-президент Мехрибан Алиева лично не руководила ходом этих работ, и в конечном итоге в Комитет Всемирного наследия не был представлен достойный файл Азербайджана, то реализовать проект было бы невозможно. Считаю, что это следует признать как общую победу азербайджанского народа. Но мы всегда должны понимать, что за этой победой стоит огромный труд, большая решимость, политическая мудрость. Наряду с победой Азербайджана это означает и его ответственность".

Министр подчеркнул, что Армения всячески пыталась этому помешать, но Азербайджан воспрепятствовал этому и добился проведения сессии в Баку.

"Справедливость восторжествовала, мероприятие прошло на высоком уровне в Азербайджане. Реальность в том, что одним из видео, наиболее просматриваемых сегодня в "YouTube", является концерт, организованный на открытии сессии. Из различных телепередач об Азербайджане узнали как о современной стране с богатой культурой и историей. Это тоже один из важных аспектов мероприятия", - сказал министр.

Гараев добавил, что Азербайджан трепетно относится к памятникам, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: "До этой сессии в Список Всемирного наследия входили Ичеришехер, Гобустан и Девичья Башня. Приехавшие на сессию гости увидели, с какой ответственностью мы относимся к Ичеришехер. Учитывая значимость включения Шеки в Список Всемирного наследия на этом мероприятии, Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении ряда лиц".

На мероприятии ряду лиц были вручены награды, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева в связи с 43-й сессией Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что распоряжениями главы государства от 1 августа ряд лиц был награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й, 2-й и 3-й степени, а также "Почетным дипломом Президента Азербайджана".

Напомним, что 30 июня - 10 июля этого года в Баку прошла 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.