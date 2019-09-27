Состоялась презентация антрепризы "Насими", подготовленная при поддержке министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана при совместном участии инклюзивного театра ƏSA и талантливых молодых людей, прошедших профессиональные курсы в социальных учреждениях.

Представление посвящено Фестивалю Насими - стихи, искусство и нравственность, который, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, проводится по случаю объявления 2019 года "Годом Насими" в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Насими.

В презентации, организованной в Центре кино Низами, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется