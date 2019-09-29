Российское издание "Политнавигатор" проанализировало речь премьер-министра Армении Никола Пашиняна на сессии Генассамблеи ООН. Анализ вылился в статью Александра Ростовцева "Речь Пашиняна на Генассамблее ООН или Плохой танцор, которому вечно что-то мешает".

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26 сентября, на 74-й Генассамблее ООН с зажигательной получасовой речью во второй раз выступал армянский майдан-премьер Никол Пашинян.

Первую речь с высокой трибуны ООН он произнес ровно год назад, поведав "urbi et orbi" о тяжком наследии, доставшемся ему от антидемократических предшественников, о нехорошем парламенте, "не отражающем нужды и чаяния армянского народа", о "бескровной революции" в Ереване, где, по словам Пашиняна, руководимые им майдауны были по самые уши преисполнены ненасилием, что "готовы были с улыбкой подставляться под пули и гусеницы танков".

В конце концов, Пашинян скромно сравнил себя с Нельсоном Манделой, признавшись, что коротал дни и ночи за чтением книги матерого человечища во время двухлетнего сидения на шконке за мартовские погромы 2008 года.

В скобках заметим, что Мандела провел в крайне неуютных тюрьмах ЮАР долгие 27 лет за вооруженную борьбу с режимом апартеида и упорно отказывался идти на сделку с властями, чтобы получить помилование за письменное согласие прекратить вооруженную борьбу, тогда как Пашинян...

В общем, что там говорить: масштаб личностей, принципов, целей и задач несоизмерим...

Основная часть получасовой речи армянского премьера была посвящена проблеме карабахского конфликта. Вернее, тому, как видит ее Пашинян со своей колокольни.

Затем он довольно пространно поболтал о "демократических реформах" Армении, вновь выпустив немало яду в адрес "папэрэдныков" и созданных ими внутриполитических проблем.

С Манделой Пашинян себя на этот раз не сравнивал, но построил свой спич таким образом, будто бы новый премьер рвет жилы и ночи не спит - строит демократию и благополучие в Армении, используя открывшиеся год назад перспективы, а ему всю малину изгадила гидра внешней и внутренней "наждачной" контрреволюции.

В своей речи Пашинян сделал два ключевых политических заявления: во-первых, заклеймил Турцию "как угрозу безопасности Армении и армянскому народу", во-вторых, назвал Россию главным стратегическим партнером.

Что касается той части выступления Пашиняна, которая касалась урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то лучше бы премьер жевал, чем говорил, поскольку с подобными заявлениями хорошо получается множить врагов, но никак не обсуждать острые вопросы в конструктивном и спокойном русле.

Вот самый пончик в речи армянского премьера:

"Они хотят вернуть Нагорный Карабах в том статусе, в котором он был в советское время. Но эти усилия тщетны, поскольку народ Нагорно-Карабахской автономной области в эпоху СССР реализовал свое право на самоопределение и провозгласил свою независимость, выйдя из состава СССР. То же самое сделал азербайджанский народ. И подобная позиция Баку равна идее воссоздания Советского Союза".

Параллели Пашиняна с "воссозданием СССР" вообще мимо кассы и безграмотны, поскольку дело заключается не только в требованиях азербайджанской стороны, а вообще, восстановлении справедливости по отношению ко всем беженцам и пострадавшим в результате затянувшегося конфликта в НКАО.

Подводя итоги сумбурной речи Воваевича: с мая 2018 года в Армении все идет пучком. Демократия устанавливается семимильными шагами. Правительством и парламентом делается все, чтобы народу было хорошо. Однако Азербайджан, Турция и конфликты среди друзей Армении, а также представители старой власти делают все, чтобы испортить прекрасное начинание.

По большому счету, эта речь - лепет плохого танцора, которому вечно что-то мешает. Политическая незрелость майдаун-премьера бросается в глаза. Поездка в США и выступление на Генассамблее ООН стало очередным самолюбованием Воваевича с переливанием внутриполитической повестки Армении из пустого в порожнее.

За исключением встречи с генсеком ООН Гуттерешем, носившей формальный характер, Пашинян не сделал ничего полезного для своей страны ни в политическом, ни в экономическом смысле. Ни с кем из влиятельных политиков или бизнесменов он не встречался.

Вместо этого, как и в прошлом году, его безудержно несло с болтовней о величайшей пользе для Армении "бархатной" революции во главе с собой любимым. Такое впечатление, что у него больше нет тем, с которыми можно было выступить с трибуны ООН.

Но главным провалом Пашиняна стал фактический отказ от мирного урегулирования карабахского конфликта. При том, что именно майдан-премьер ранее позиционировал себя первым главой независимой Армении, которого волнует мнение не только армян, пострадавших в ходе локальной войны, но и азербайджанцев", - пишет "Политнавигатор".