https://news.day.az/politics/1168834.html Президент Ирана Хасан Рухани прибыл с визитом в Азербайджан -
Президент Ирана Хасан Рухани прибыл с визитом в Азербайджан -
Президент Ирана Хасан Рухани в четверг прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре