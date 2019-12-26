Интервью Day.Az с азербайджанским экспертом, доктором юридических наук, экс-дипломатом, профессором Намиком Алиевым.

Термин армянский терроризм уже более ста лет находится в обращении у историков, юристов, журналистов, а в последние десятилетия и у политологов. В России многие годы делали хорошую мину при плохой игре, говоря, что армянский терроризм - это где-то на Западе, это - диаспора, это - "Дашнакцутюн", а по большей части старались не вспоминать про него.

Замалчивание проблемы никогда не являлось ее решением. Древние римляне говорили "Cáusa cáusae est cáusa causáti" - "Причина причины есть причина результата". Сегодня те, кто закрывал глаза на "шалости" армян, как диаспоры, так и государства, пожинают плоды этого. Армяне атакуют Дональда Трампа в США и активно работают на его импичмент, а в России вся диаспора принялась доказывать россиянам, что Дро и Нжде - это те, кто были на правильных позициях и стороне во Второй мировой войне. Причем, некоторые поддерживаемые правительством России медиа открыто выступают против позиции государства, активно навязывая народу свою армянскую точку зрения и позицию.

Сегодня Республика Армения открыто выступила против России в оценке событий Второй мировой и Великой Отечественной войн, примкнув к сторонникам пересмотра их причин и итогов.

Сотрудничество армян с нацистской Германией имело свои корни. Еще в 1918 году в Тифлисе был создан "армяно-германский союз", которому Эдуард Абрамян, автор книги "Кавказцы в Абвере" (Москва: Яуза, 2006), пытается придать несколько "культурно-просветительский характер". Известно также сотрудничество с Германией группы армянских националистов "Азг" ("Нация"), которой руководили С.Бекзадян и Х.Арастакесян. С самого начала формирования НДСАП в ее ряды начали вступать группы армянской молодежи в т.ч. Г. Вартуни, Саркисян, А. Мурадян. Впоследствии были созданы молодежные нацистские и фашистские организации армян, действовавшие в Берлине, Мюнхене, Бухаресте, Софии и других городах.

В Болгарии и Румынии были сформированы группы из армянских националистов-членов "Цегакрон" - организации, созданной Гарегином Нжде в 1934 году, сначала в США, а потом и в странах Европы. Некоторые подразделения этой организации впоследствии вошли в состав специальных частей Абвера, в том числе в его особое соединение "Бранденбург". В эти подразделения были включены так называемые "особые группы", состоявшие из старых соратников и бывших боевиков Нжде.

15 декабря 1942 года при содействии Драстамата Канояна (Дро) был создан Армянский национальный совет, позднее переименованный в Армянский национальный комитет. Своим президентом комитет выбрал Арташеса Абегяна, заместителем - Абраама Гюльхаданяна. Задачей комитета была работа над армянской националистической идеологией.

До конца 1944 года ведомство Геббельса публиковало еженедельник "Hajastan" ("Armenien") для армянских легионеров на армянском и немецком языках. Редактором сборника был этнический армянин Виген Шант, сын Левона Шанта. В этом же ведомстве в качестве дикторов радиопередач на немецком, французском, русском и армянском языках работало немало армян. Ничего из современности не напоминает?

Именно сегодня результаты этой работы над идеологией мы наблюдаем.

В феврале 1944 года по приказу министра оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга был создан Объединенный армянский штаб под руководством Вартана Саркисяна. Эта структура координировала действия всех армянских воинских и разведывательных формирований Вермахта и Абвера.

Уже на протяжении более 30 лет Азербайджан твердит, что Республика Армения - террористическое государство. Речь не об армянском терроризме, как явлении, а о сращивании последнего с государством, являющимся членом ООН, ОБСЕ, СНГ, ЕАЭС и др., т.е. якобы разделяющим ценности демократического, правового государства, верховенства прав человека и т.д. Не открою большого секрета, если скажу, что подавляющее большинство государств соглашалось с нами, но открыто не высказывало свою позицию.

И сегодня мы наблюдаем сброшенные маски.

Российские СМИ, управляемые этническими армянами, в последнее время открыто пропагандируют в России "героев" Армении - террористов и пособников фашистов. Возьмем хотя бы управляемый Тиграном Худавердяном yandex.ru, где на днях была опубликована хвала террористу Монте Мелконяну. При этом, на самом же ресурсе можно прочитать, что "весной 1980 года Монте Мелконян вступил в группировку ASALA (Армянская секретная армия освобождения Армении - террористическая организация). Он спланировал операцию Van по захвату посольства Турции во Франции и другие операции против турецких государственных объектов в Европе". "Когда случились события в Спитаке и Ленинакане, Монте отбывал срок во французской тюрьме - за подделку документов и незаконное хранение оружия".

Террорист - национальный герой!

Далее Гарегин Нжде во главе своей собственной национал-социалистической политической группы армян из Болгарии - "Цегакронуцюн", во время войны сотрудничал с германскими нацистами.

Правда о Нжде благодаря усилиям Азербайджана стала известна российской общественности, поэтому теперь армяне пытаются предложить россиянам в качестве "героя" другого пособника нацистов - Дро. В мае 1941 года была создана Абвергруппа 101 (с позывными "Пума", "Мердер", "Аллигатор"), которая делилась на три зондеркоманды, состоящие, соответственно, из немцев, белоэмигрантов и дашнаков и арменаканов (армян). После Сталинградской битвы в начале апреля 1943 года Абвер создает особую армянскую группу на базе АГ-101. Эту группу дополнила разведгруппа Дро численностью около 70 человек. Группе был присвоен № 114 и наименование "Зондеркоманда "Дромедар". К концу апреля ей был присвоен статус Абвергруппы (позывной "Ирена"). Ее руководителем был нынешний национальный герой Республики Армения, известный нам Дро.

Пособники нацистов - национальные герои армян! Что из себя представляет Армения, если ее национальные герои - палачи?

Думается, что процесс героизации нацистов, инициируемый армянством и активно поддерживаемый армянской диаспорой в России, направлен на разрушение российской идеологии, расчленение многонационального российского народа, и, в конечном итоге, на развал России как государства. Эта политика армянства вписывается в планы геополитических противников России, и, имея такую "пятую колонну", они обладают высокими шансами для достижения своих целей.

Лейла Таривердиева