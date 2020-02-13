Удивительно, как в Армении умеют виртуозно придумывать проблемы, а затем устраивать дискуссии, ожесточенно спорить и истерить вокруг собственных выдумок. То есть создавать шумиху вокруг темы, которая в природе не существует и в реальной повестке не значится.

Накануне в парламенте Армении разгорелись дискуссии вокруг очередной инсинуации агитпропа касательно карабахского урегулирования. Откуда взялась такая идея, неизвестно, но армянские парламентарии со всей серьезностью обсуждали возможности применения к карабахскому конфликту "косовского сценария". По некоторым версиям, идею подбросил аналитик Давид Шахназарян, согласно другим, она появилась в зарубежной прессе.

Хорошо известно, что никакого "косовского сценария" или какого-либо другого его аналога для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта не предлагается, тем не менее, армянские парламентарии отнеслись к вопросу очень серьезно, даже нервозно. Нет, конечно же, депутаты армянского парламента только за, если Запад признает результаты оккупации территорий Азербайджана Арменией, но обеими руками они категорически против перспективы совместного проживания в Карабахе армян и азербайджанцев.

А стоит ли вопрос такой траты нервов и откуда он мог взяться на армянской повестке?

В сущности, истерика армян прикрывает желание протащить в повестку дня именно "косовский сценарий", и делают они это, как им кажется, по-армянски хитро, сказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политолог Расим Мусабеков.

На самом деле никакого так называемого "косовского сценария" для Нагорного Карабаха никто и никогда не предлагал, подчеркнул наш собеседник. Ни в одном из выдвинутых посредниками предложений ничего подобного не предусматривалось.

"Напомню, что западные державы оккупировали Косово и признали его независимость. Кстати, Россия не признала Косово, и ее форпост Армения тоже не осмелилась сделать этого. В Косово международные силы обеспечили безопасность немногих оставшихся там сербов.

Обсуждения в Ереване - напрасные потуги. В настоящее время реально обсуждаются условия вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий, и иной повестки нет и не будет. Альтернативой является силовой сценарий. Причем, если армяне будут вести себя нагло и уперто, то могут лишиться традиционной поддержки своих покровителей. И тогда им ничто и никто не поможет", - сказал Расим Мусабеков.

Зульфугар Ибрагимов