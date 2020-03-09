Пропаганда безнравственности в самом центре Баку

Сегодня группа "феминисток" вышла в центр Баку и попыталась провести шествие под названием "8 марта - мы на улицах". С точки зрения законов их акция была нелегальна, поскольку они не уведомили ни Министерство внутренних дел, ни Бакинскую исполнительную власть, чтобы получить разрешение на проведение.



Точнее, было разрешение: дамам был показан стадион "Нефтчи" в Локбатане, где обычно проходят согласованные с ИВ Баку митинги и акции всех политических партий.



Однако радикализированные "феминистки" попытались пройти маршем по площади Фонтанов, где расположены многочисленные рестораны и торговые центры.



"В связи с этим правоохранительные органы удалили с территории тех, кто пытался провести митинг и не допустили нарушения общественного порядка. Даже люди, которые в праздничный день отдыхали на площади Фонтанов, в ресторанах и торговых центрах в центре столицы, выступили категорически против проведения этой акции. Несколько человек были задержаны, зачем были отпущены домой после пояснительных бесед и замечаний", - говорится в официальном заявлении МВД.





Одним из абсурдов незаконного марша было то, что вместе с теми, кто выступал на "восстании против патриаха и мужчин", в первых рядах можно было заметить бородатых парней. Опять же, этот локальный "протест" был иным: в отличие от Европы, в Баку бородатые мужчины "феминисты" выступают в марше "против бородатых мужчин". Трудно понять такой маразм.



Несмотря на всю истерию в социальных сетях и выкрики о том, что "женщин арестовали", среди задержанных женщин не было.

Акция "8 марша" увы, не стала ни маршем феминисток, ни попыткой пикета, ни митингом. Как отличаются местные радикальные оппозиционные силы от организаторов цивильных, спокойных политических акций, так и группа вышедших сегодня женщин, которые называют себя "феминистками", отличается от феминисток на Западе. Причем отличается кардинально.

Настоящие феминистки - в Европе, Америке, Африке и Азии - выходят на улицы с требованиями соблюдения прав женщин, борьбы с бытовым насилием, за гендерное равноправие и так далее. А все, что могут предложить наши "феминистки" - это откровенно пошлые и провокативные слоганы из категории 18+.

Эта трагикомедия дошла до того, что в цивилизованном обществе те лозунги, с которыми вышли эти псевдофеминистки на площадь Фонтанов, посчитались бы в лучшем случае ругательством, сленгом или арго.

Вместо прав женщин и гендерного равноправия эти люди пропагандируют "свободные" - скорее беспорядочные - половые связи. Примечательно, что подготовку к своей акции псевдофеминистки начали еще за несколько недель до нее, в социальных сетях. Активно призывали людей, вели агитацию.

Если верить тому, что они говорят и пишут на плакатах, то оказывается, показатель свободы азербайджанской женщины - это только свободные половые связи. Одна из этих "феминисток" писала: "Женщина, неважно, замужняя или нет, вдова или разведенная - имеет право в любое время переспать с любым мужчиной. Дурацким табу в обществе и мужскому маскулинизму (!) должен прийти конец!"

Насколько это утверждение малограмотно и абсурдно, даже не стоит и комментировать. А другая активистка, Гюнель Мовлуд, неоднократно фигурировавшая в безнравственных историях и сейчас нашедшая пристанище в Скандинавии, выступила чуть ли не в роли матушки всех наших "феминисток". Естественно, компанию ей составила и Хадиджа Исмайлова - еще один "свободный, независимый журналист".

Мовлуд, к слову, держа в руках плакат с изображением вагины с ее собственный рост, агитировала за идею "С кем хочу, с тем и сплю! Моя, мне решать".

Думаю, не стоит даже упоминать, что "феминизм" в Азербайджане финансируется известными западными организациями и структурами. Их деятельность, направленная против нашей страны, неоднократно подтверждалась. И то, что они контролируют таких вот "феминисток" и им сочувствующих, тоже ни для кого не секрет. К сожалению, наш местный феминизм - лишь уродливая, мутировавшая форма западного феминизма. И вся его суть - удар по семейным ценностям, традициям, пропаганда безнравственности и ложных идеалов под вывеской "сексуальной свободы".

Под лозунгом "Свободу половым связям!" эти люди пропагандируют однополый секс, бисексуальность, трансгендерность и другие анормальные явления. Цель этих "феминисток" - разрушение института семьи, фундамента любого современного общества. Но самое удивительное то, что наши псевдофеминистки очень часто и нагло лгут. Например тогда, когда утверждают, что в правительстве и государственных структурах в нашей стране очень мало женщин. И это при том, что из года в год растет количество женщин не только в разного рода государственных структурах, но и даже в национальной армии. И в Милли Меджлисе, и среди чиновников, и среди педагогов - список можно продолжать очень долго. По этому показателю Азербайджан в разы опережает почти все мусульманские страны и некоторые страны Европы, на которые так любят ориентироваться "феминистки". Гендерная структура государственных органов в Азербайджане меняется ежегодно, и всегда в сторону роста числа женщин. А наши "феминистки" почему-то предпочитают нагло врать, активно используя примеры таких государств, как Либерия, Малави и Саудовская Аравия.

Что же касается частного сектора, то по данным "Grant Thornton International Business Report", в Азербайджане число женщин на разного рода менеджерских позициях в Азербайджане составляет примерно 38% - и это больше, чем в США, Испании, Великобритании, Дании и Швейцарии, например. Нужно напомнить, кстати, и о том, что в отличие от множества стран, в Азербайджане нет никаких законов, устанавливающих минимальные квоты на участие женщин в руководстве госорганов, частных компаний и так далее. И это при том, что во многих странах Европы такие законы давно в силе - и если бы их не было, то уверен, их показатели были бы ниже наших.

Еще один аргумент азербайджанских псевдофеминисток - это алименты, точнее то, что мужчины их не платят. Однако, достаточно посмотреть на статистику, чтобы понять, что в последние годы все больше ... женщин, не платящих назначенные судом алименты.

Изменилась и статистика разводов. По официальным данным, женщины становятся инициаторами разводов уже в 49,2 процента случаев.

В таком случае, почему радикальная оппозиция вдруг поддерживает "феминисток", с их ложными лозунгами и провокационными требованиями? Вопрос не риторический, и ответ очень прост.

Во-первых, этим силам выгодна та ложь, которую распространяют "феминистки". Радикалы таким образом рассчитывают привлечь к себе женщин-избирателей. А для международных структур "феминистки" - выгодный инструмент давления на Азербайджан и дестабилизации обстановки в стране и обществе. Ведь именно в обществе с пошатнувшимися идеями и нравственностью намного легче осуществлять беспорядки, перевороты и прочие привычные этим структурам проекты.

Ну и наконец, под проекты, посвященные "гендерной проблематике", всяческие "исследования", "опросы мнений" и "анализы" легко выбить на Западе гранты.

Все это вместе с их основной целью - усугубить конфликты в обществе, уничтожить понятие гендерной идентичности среди населения и разрушить традиционный институт семьи - и есть их важнейшая задача. Именно это, а не борьба за равноправие интересует наших "феминисток" и тех, кто за ними стоит.

Колыбель феминизма - Запад. И если вначале целями этого движения действительно были борьба за равноправие и защиту женщин, то сейчас феминизм - это лишь инструмент управления массами для тех, у кого есть на это деньги, не более. И если сто лет назад таким инструментом было противостояние капиталистов с пролетариатом, то сейчас есть идея помоднее: битва полов. Цель же феминизма как идеологии состоит в том, чтобы на выходе получить безликих, безвольных, легко управляемых людей, уверенных в том, что они не пешка в чьих-то руках, а люди с активной "гражданской позицией". Такими наивными и оболваненными очень легко управлять.

Азербайджанским "феминисткам" с их интеллектуальным уровнем, опытом и потенциалом ох как далеко до Запада.

Кажется, что в их понимании феминизм - это пропаганда свободного секса в центре Баку.

Забыли они, что улицы - не их. Они общие. Они для всех.

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az