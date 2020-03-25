В российских СМИ пытаются раскрутить два мнения о войне в Карабахе

Как по мановению волшебной палочки, в российских СМИ почти одновременно были опубликованы две статьи, посвященные анализу возможностей по возобновлению новой карабахской войны между Азербайджаном и Арменией. Если автором первой статьи - "Новая война за Карабах - самая неизбежная в мире. Какое решение может стать компромиссным, непонятно", является заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, то автор второй публикации - "Баку готовится к решающей войне за Карабах: чем ответит Армения?", - скандально известный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Внимательное изучение данных статей может быть наглядным свидетельством наличия принципиальных противоречий в подходах российских СМИ к этой теме. На огромном российском медиапространстве защитников позиции официальной Москвы намного меньше, чем тех, которые работают на интересы пашиняновской Армении. При том, что каждая из этих сторон в своей подковерной междоусобной войне широко использует в роли пугала Азербайджан и Турцию. Дежурные обвинения в адрес последней звучат даже тогда, когда Анкара меньше всего хотела бы быть втянутой в карабахский конфликт, и даже предпочла бы дистанироваться от него.

Статья господина Храмчихина - скорее всего предупреждение в адрес Еревана, угроза на наметившуюся тенденцию переориентации Армении на НАТО и разговоры о возможном закрытии российской базы в Гюмри. Тезисы статьи Храмчихина по военному просты и могут быть обозначены следующими строками: "Выход из карабахского конфликта только один - через войну. Москва не вмешается, если вооруженный конфликт будет иметь место на территории так называемой "НКР" и только между армянами и азербайджанцами.. в случае войны против Турции и Азербайджана одновременно Армения потеряет не только "НКР", но и саму себя...". Запугивая Ереван поражением и вообще грядущим коллапсом Армении, автор выдает главную мысль - "Для Еревана 102-я военная база - вопрос жизни и смерти.

С прямо противоположенных позиций выступает статья "Баку готовится к решающей войне за Карабах: чем ответит Армения?", подготовленная армянином сирийского происхождения, имитирующим правоверного мусульманина, Аббасом Джумой, который наперекор позиции Москвы отстаивает конкретные интересы пашиняновской Армении. Прославившийся в Ереване своими теплыми объятиями с премьер-министром Армении Пашиняном, Джума меняет акценты. Во главе угла статьи он ставит "роль Турции в армяно-азербайджанском конфликте, и чем сможет ответить Ереван". Из статьи вытекает, что во всем виноваты Турция и Азербайджан, как будто в Карабахе не было армянских террористов, оккупации, этнических чисток, геноцида в Ходжалы. Кроме того, есть российско-турецкие противоречия в Сирии, и почему-то Москва должна враждовать из-за этого с Баку, а также оберегать пашиняновскую Армению, которая, кстати, посылает своих солдат для участия в маневрах НАТО.

Автор выдумывает тезис, что "Баку как союзник Анкары полностью поддерживает действия Турции в Идлибе, хотя официально отказывается признавать Асада нелегитимным президентом". Отсутствует логика: причем тут Азербайджан и причем тут конфликт в Идлибе? Почему российский журналист выдает желаемое за действительное? Фактом является то, что официальный Баку признает территориальную целостность всех стран мира, в том числе Сирии. К ложным тезисам автора подключаются другие армянские эксперты, в частности, известный своими провакационными статьями в газете армянских спейслужб Айк Халатян и военный эксперт Нерсесян. Они "клянутся матерью в непобедимости армянской армии". Апофеозом выводов и тезисов Джумы, которые ему, по всей видимости, подсказали в Ереване и которые он пытается "протолкнуть", представляя в качестве официальной позиции Москвы, написаны со слов члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько. В частности, тезис о том, что "любое усиление роли Турции в региональных конфликтах, а также турецкое подстрекательство в адрес Азербайджана создает России массу проблем. Если влияние Анкары на азербайджанское руководство столь велико, что в Баку решат начать войну, то на это неизбежно отреагирует Армения и в рамках ОДКБ затребует помощи у России. Любой помощи - военной, политической, дипломатической. И Москве придется вмешиваться в этот конфликт при всем нежелании этого делать". Ключевое слово здесь "подстрекательство" - Баку намерен освободить оккупированные территории, что неоднократно озвучено на самом высоком уровне. Азербайджан не допустит как "подстрекательства", так и того, что "Москве придется вмешиваться в этот конфликт при всем нежелании этого делать". Карабах - это общепризнанная территория Азербайджана, и Баку не нужно вмешательство третьих сил - ни со стороны Анкары, ни со стороны Москвы. Выводы Джумы идут в разрез с позицией военного эксперта Храмчихина, кторый озвучивает мнение военных кругов России. Представить, что Москва придет на помощь в Карабахе Армении, которая посылает солдат на учения НАТО, способен только очень больной человек.

Руководитель экспертного совета Baku Network,

доктор философии Эльхан Алескеров

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