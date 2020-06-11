В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Президент Республики Словения Борут Пахор направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
От имени народа Словении и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, рад передать наилучшие пожелания всестороннего развития и процветания Вашей стране.
Разрешите выразить нашу солидарность с народом Азербайджана в этот трудный период, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19. Наша совместная борьба с пандемией еще раз подтверждает важность сотрудничества и солидарности на международной арене.
Уверен, что отношения между нашими странами будут и дальше развиваться в дружеской атмосфере в общих интересах, внесут вклад в укрепление мира, стабильности и взаимопонимания в регионе и за его пределами.
Уважаемый господин Президент, прошу принять мое глубочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.
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Президент Ирландии Майкл Хиггинс направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Господин Президент.
От своего имени и от имени народа Ирландии передаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня Республики.
Пользуясь этой возможностью, Ирландия в столь чувствительный период выражает солидарность с Азербайджаном в достижении глобальных экономических возможностей, имеющих важное значение в обеспечении безопасности в жизненно важных для всех граждан планеты вопросах, а также в демонстрации приверженности обязательствам, связанным с климатическими изменениями, и осуществлении Целей устойчивого развития.
Пусть предстоящие дни принесут азербайджанскому народу мира, благополучия и счастья!", - говорится в поздравительном письме.
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