Президент Ильхам Алиев о радикальной оппозиции: Они рады тому, что цены на нефть упали до 14 долларов

Антинациональный совет, называющий себя оппозицией, рад тому, что цены на нефть упали до 14 долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия N-ской воинской части Министерства обороны.

"Что это за оппозиция, азербайджанскому народу хорошо известно. Сегодня все граждане видят по интернету, каковы их воспитание, культура, действия. Я говорил, чем хуже в Азербайджане, тем лучше для них. Посмотрите, чему они радуются. Они рады тому, что цены на нефть упали до 14 долларов. Кто этому рад? Армения и этот антинациональный совет, называющий себя оппозицией. Ведь если цена на нефть падает до 14 долларов, то люди будут страдать от этого, появятся проблемы, могут возникнуть проблемы в социальной сфере, наша экономика замедлится. Но это им на руку. Чем хуже Азербайджану, тем лучше для них", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что они и в то время жили по этому принципу.

"Поэтому и сдали наши земли. Государственный секретарь в то время дезертировал вместе с президентом. Он тоже скрылся в Кяляки. Председатель парламента дезертировал. Они - дезертиры, предатели, изменники. Каждый должен знать это, и никто не должен забывать", - добавил Президент Ильхам Алиев.