Задержан экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев

Установлены обоснованные подозрения в том, что 12 и 13 июля во время проведения боевых операций в связи с провокациями противника на азербайджано-армянской границе, о которых регулярно информирует общественность Министерство обороны Азербайджанской Республики, бывший министр обороны Рагим Газиев, целенаправленно распространяя через социальные сети несоответствующие действительности новости о сути событий, совершая действия, направленные на ослабление обороноспособности Азербайджанской Республики, призывая людей к беспорядкам, открыто призывал к насильственному захвату государственной власти.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Государственной службы безопасности и Генеральной прокуратуры.

Рагим Газиев задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статьям 281 (публичные призывы против государства) и 282 (провокация) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности.