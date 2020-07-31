Президент Ильхам Алиев: Мобилизовав в короткий срок все возможности, мы демонстрируем еще большую готовность в борьбе с COVID

Мобилизовав в короткий срок все возможности, мы демонстрируем еще большую готовность в борьбе с COVID.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами после ознакомления с больницей модульного типа, предназначенной для лечения больных с коронавирусом в Шеки.

"До пандемии на территории страны у нас было всего шесть лабораторий. Возможно, для обычного режима этого было достаточно. Но на сегодняшний день в Азербайджане проведено 700 тысяч тестов. По количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из передовых мест в мире. В результате массового проведения этих тестов мы выявляем больных и привлекаем их к лечению. В результате оперативных мер количество лабораторий сегодня достигло 31. Мы планируем довести количество этих лабораторий до 45. Этот вопрос также находит решение", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что увеличивается коечный фонд, больные с коронавирусом лечатся в самых современных больницах, в том числе в лучшей нашей больнице "Ени клиника".

"В настоящее время там размещены 360 больных. Как вам известно, деятельность этой клиники организуется поэтапно. Посмотрите, если бы эта клиника не была создана, если бы не была построена еще 41 больница, где в настоящее время оказывают услуги коронавирусным больным, то сегодня мы столкнулись бы с очень тяжелой ситуацией. Это еще раз показывает, что мы все должны делать вовремя. Программа строительства новых больниц и капитального ремонта старых больниц, являющаяся составной частью Государственной программы социально-экономического развития регионов, можно сказать, полностью выполнена. Еще до пандемии люди уже говорили о том, что она принесет большую пользу. Потому что до пандемии мы ежегодно осуществляли программу массовой диспансеризации. Эта программа охватывает 5 миллионов человек. Пять миллионов человек за счет созданных государством возможностей проходят обследование и при выявлении заболеваний сразу же получают лечение. Именно благодаря этому у нас увеличивается продолжительность жизни", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня в Азербайджане проводятся даже самые сложные операции.

"Словом, мобилизовав в короткий срок все возможности, мы демонстрируем еще большую готовность в борьбе с COVID. Ни одна страна не готова к этому, ни одна. В частности, мы и весь мир видели ситуацию в развитых странах в первые дни пандемии. Самые развитые страны не могли оказывать необходимые медицинские услуги, связанные с этим заболеванием. И это, наверное, естественно, потому что никто не был готов к этому. Поэтому наша основная задача заключалась в том, чтобы, правильно организовав в короткий срок всю мобилизационную работу, создать инфраструктуру и материально-техническую базу для выхода из пандемии с минимальными потерями. Лаборатории, больницы, нашли решение очень большие организационные вопросы. В том числе и логистические вопросы", - сказал он.

Как отметил глава государства, в то же время были предприняты практические шаги для улучшения материального положения врачей.

"Заработная плата врачей, оказывающих услуги больным с COVID, была увеличена в 3-5 раз. Одной из важнейших и серьезных проблем является нехватка врачей, так как число наших врачей рассчитано на обычный режим. Поэтому резкое увеличение числа больных, конечно, выявило и эту проблему. Мы нашли путь выхода из этого положения, пригласив в Азербайджан иностранных врачей", - добавил Президент Ильхам Алиев.