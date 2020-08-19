Как армянские миллиардеры Россию разграбили

Любопытную статью разместил один из армянских ресурсов: "Реальная цена армянских миллиардов". По мере прочтения данной статьи становится понятно, что речь идет не об "армянских" миллиардах, а в большей степени о российских миллиардах (которые извлекают из России этнические армяне-миллиардеры). И эти миллиарды армянство считает своими и не стесняется ими распоряжаться. , пишет российское издание gradator.ru

Армянское СМИ признает, что "в мире, и максимально в России, сконцентрировано несколько миллиардеров армян по национальности", а также не скрывает восторгов и воодушевления в рядах армянства по поводу наличия такого большого числа соотечественников-миллиардеров. "Им (зарубежным, российским миллиардерам армянского происхождения) небезразлична Армения, здесь они осуществляют инвестиции, а также благотворительность, участвуют в разных всеармянских инициативах, значительно содействуют Карабаху", - пишут армянские СМИ.

Но армянству все мало и все недостаточно. И даже в рамках этой статьи они выражают серьезное недовольство тем, что армянские миллиардеры, которые перекачивают (в частности из России в Армению) приличный процент своих доходов, должны давать еще больше армянскому общаку и целенаправленно тратить эти средства на стратегические цели армянства! Армянское издание вопрошает: "Однако потенциал армянских миллионеров или миллиардеров позволяет думать о большем, при этом не только с точки зрения количества, а, прежде всего, качества. То есть, вопрос в том, что всемирный армянский капитал, в частности, состояния армянских богачей (прежде всего, России - авт) насколько служат стратегическим целям или решению проблем, стоящих перед Арменией?".

Идеологи армянства подчеркивают, что "революционная Армения и армянство сегодня нуждаются в крупномасштабных программах, которые будут содействовать повышению сопротивляемости и конкурентоспособности государственного и общенационального организма!".

Учитывая, что революционная Армения усилила антироссийский курс, можно сделать вывод, что российские же деньги будут работать на то, чтобы "содействовать повышению сопротивляемости и конкурентоспособности Армении" прежде всего против России. И потом, почему российские деньги должны финансировать крупномасштабные программы для Армении? Разве российский народ не нуждается в таких программах для укрепления своей конкурентоспособности, или российская щедрость при армянском манипулировании распространяется прежде всего на армян и их интересы, в том числе захватнического характера?

Армянские СМИ подчеркивают, что любая поддержка, направленная в Карабах, "уже сама по себе имеет стратегический характер". То есть, российские деньги посредством армянского лобби и армянских миллиардеров России также переправляются и инвестируются в захваченные армянством территории соседних с Россией стран, в том числе на оккупированные Арменией территории Азербайджана. Это соответствует исключительно стратегическим интересам армянства, однако бьет по стратегическим интересам России и фактически уже привело к осложнению отношений России с региональными партнерами - Турцией и Азербайджаном. Спонсирование армянских интересов чревато также нагнетанием большой региональной войны, к которой Россию подталкивают армянские националисты. Важно также понимать, что армянские миллиардеры России направляют свои средства и на поддержку политики армянского лобби в южных регионах России. Достаточно привести в пример армянского олигарха Сергея Галицкого (Арутюняна), финансирующего армянскую диаспору Краснодара тоже с далеко идущими "стратегическими" целями.

Свои наполеоновские планы на российские деньги армяне рисуют не только в стратегических, но и в поэтических тонах. "Армянские (то есть российские) миллиарды решают лишь насущные вопросы, выполняют роль пены, тушащей пожар, меж тем, они способны на большее", - мечтают в Ереване и предлагают своим политикам самим разработать методичку для российских армян-олигархов, чтобы те не ошиблись с направлением финансирования. Чтобы эти деньги, согласно армянскому рецепту, "в мировой конкуренции превратились уже в практические механизмы проявления армянского потенциала".

Примечательно, что официальный Ереван диктует гражданам России, пусть даже своим соплеменникам, куда и сколько российских денег они должны инвестировать во благо армянства. А это вопрос уже политической и экономической безопасности российского государства, и относится к компетенции соответствующих служб. Но они как правило закрывают глаза, когда это касается интересов армянской диаспоры.

Поэтому армянство может столь нагло распоряжаться российскими деньгами, и даже сообщать об этом в своих СМИ: "Настало время, чтобы мировой армянский капитал начал бы создавать основы в Армении. Здесь крайне велика также ответственность именно этих предпринимателей (Варданянов, Арутюнянов, Карапетянов, Абрамянов, Саркисовых и многих других), которые должны и сами четко представлять и оценить цену своих вложений с точки зрения настоящего и будущего Армении".

Время действительно настало - поставить под контроль выведение из страны российских капиталов, прежде всего, армянскими олигархами, у каждого из которых здесь своя "прачечная", стирающая до дыр российский бюджет и очищающая карманы российских налогоплательщиков.