Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством электрической подстанции "Гобу"

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством 330/220/110-киловольтной подстанции "Гобу" мощностью 1000 мегаватт.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства также заложил фундамент электростанции "Гобу" мощностью 385 мегаватт.

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