Еще один урок Армении от России

Day.Az представляет анализ Теймура Атаева об армяно-азербайджанском конфликте и уроках, которые преподает Еревану Москва.

Занятая официальной Москвой позиция в аспекте контрнаступления Азербайджанской армии явно оказалась вне, так сказать, разумения Еревана. Хотя не совсем понятно, а на что надеялись Никол Пашинян и Кo? Вполне очевидно, что за время своего премьерства Н. Пашинян не ограничился только лишь антироссийской риторикой, предприняв и ряд действий, которые Кремль уж точно посчитал оскорбительными для себя. Отсюда - и сегодняшние заявления российских первых лиц, что можно рассматривать своего рода очередным уроком для Еревана. Почему очередным? Да по той простой причине, что история зафиксировала аналогичные нюансы, которые мы и попытаемся рассмотреть.

Начало ХХ века. Активизация дашнаков на Южном Кавказе

Первые годы ХХ века. "Дашнакцутюн" активизирует свою деятельность на Южном Кавказе, преследуя целью (в интересах Запада) ослабления самодержавия.

Как отмечал русский публицист, гласный Московской городской думы Алексей Шмаков, в начале 1903 г. функционировали армянские "боевые дружины", а "могущественное, сильно организованное и жестокое сообщество "Дашнакцутюн"", объединявшее их "революционно-национальные" силы, руководило всеми делами. Пользуясь "русской халатностью", дашнаки решили осуществить "пробную мобилизацию" на Кавказе(1).

Осенью 1903 г., в результате осуществленного дашнаками террористического акта тяжелое ранение получил главноначальствующий Кавказской администрацией Григорий Голицын, который после этого вынужден был покинуть место дислокации - Тифлис. Состоявший в его конвое Николай Бигаев подчеркивал, что "злоумышленники", захваченные "стражниками и казаками конвоя", оказались "армянами революционной партии "Дашнакцутюн", действовавшими по постановлению этой партии"(2).

По горячим следам Санкт-Петербургская газета "Новое время" писала, что "события последнего времени, выразившиеся в целом ряде армянских беспорядков на Кавказе", дают основание считать теракт их прямым отзвуком. При этом исполнители назывались "орудием в руках [дашнакской] партии", для которой "неприятны принятые в последнее время представителем русской власти на Кавказе энергичные меры к подавлению армянских беспорядков и разбойничьих нападений". В свою очередь, "Московский листок" обращал внимание на "политический характер тифлисского покушения", находящегося "в неотразимой связи с современным армянским движением". "Восстановить старое армянское царство - вот та сумбурная идея", объявшая "головы и сердца армянских политиканов". Газетой отмечалось нежелание ограничить "турецкой землей" будущую славную Армению, должную охватить "русские земли". В целях "пропаганды" этого, вкупе с подготовкой "революционных действий", начали использоваться "все имущества и доходы армянской церкви"(3).

Правда, официальные российские круги не оставляли без внимания антивластные проявления армянской стороны. Еще летом в 1903 г. российскими властями был издан указ об изъятии у армянской церкви имущества на общую сумму свыше 112 млн рублей(4). Следом в местах проживания армян на Южном Кавказе стала проводиться "политика насильственного подчинения", выражавшаяся в намерении вынудить их начать "признавать русскую церковь и русский язык"(5). В армянских школах стартовал процесс русификации, а большинство армянских чиновников, "весьма многочисленных на Кавказе", были переведены "внутрь империи"(6).

Последний факт демонстрирует, что царская политика не была всецело антиармянской, к тому же положение армян в центральных городах Российской империи никак не изменилось. Петербург, скорее, лишь сигнализировал армянам, усилившим игру на российском поле под диктовку Запада, что они не должны забывать, "кто есть кто". Но, как просматривается в аспекте теракта против Г. Голицына, сигнал не был услышан. Подтверждением чего стали решения состоявшегося в начале 1904 г. III съезда "Дашнакцутюн", принявшего решение "заменить стратегию самозащиты на Кавказе стратегией революционных действий"(4).

"Дашнакцутюн" - за подрыв Российской империи изнутри

С началом военных действий между Японией и Россией Запад инициировал проведение в Париже (в 1904 г.) конференции российских революционных партий. Согласно сведениям генерал-майора Отдельного корпуса жандармов Александра Спиридовича, одним из участников стала Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (7, 8).

Российские источники конкретизируют, что собравшиеся, включая представителей "Сакартвело" (Деканози) и "Дрошак" (граф Лорис-Меликов) "совещались по поводу плана беспорядков в России"(9).

Под Деканози подразумевался тифлисский эсер, армянин по национальности Георгий Деканозов, издававший в Париже газету "Армения". "Сакартвело" и "Дрошак" являлись печатными органами соответственно Грузинской партии эсеров-федералистов и "Дашнакцутюна".

Конференция, призвавшая добиваться уничтожения самодержавия, констатировала, что "формы, методы, средства, тактика оставались своеобразными для каждой партии". Во имя достижения этой цели участники встречи "должны были соединить свои усилия для ускорения гибели абсолютизма"(7, 8). Участники оппозиционной российской власти конференции высказали согласие на проведение насильственных антироссийских акций внутри Российской империи. При этом их согласие было оценено в материальном формате. В частности, Деканозову сотрудник разведки японского Генерального штаба, в 1902-1904 гг. действовавший под прикрытием военного атташе посольства Японии в России, Мотодзиро Акаси (Акаши) выплачивал еженедельно 2050 франков, или 750 рублей(10).

Центральная российская власть наверняка не могла не отреагировать на антиправительственные проявления "Дашнакцутюн". Проучить же армянскую сторону Петербург решил извечным методом, а именно, провоцированием межнационального столкновения, что усматривается из воспоминаний председателя Комитета министров Российской империи Сергея Витте. Обращая внимание на "резкие революционные" выступления армянского населения Кавказа, он подчеркивал, что постепенно "борьба властей" с ними "перешла в борьбу армян с мусульманами"(11).

Правда, вице-консул России в г. Эрзурум (Османская Империя) на рубеже XIX и XX вв. Владимир Маевский говорил, что "кровавые события" поразили "своей неожиданностью", "странностью и непонятностью", а "огромное большинство" до "сих пор не может уяснить себе подобного рода явлений и понять главные их причины"(12). Но член Русского национального совета в Баку в 1918-1919 гг. Борис Байков констатировал: "Будучи свидетелем этих столкновений, могу сказать с полной уверенностью, что они были инспирированы русской правительственной властью"(13, 14).

Другое дело, что, загасив инициированное армяно-азербайджанское столкновение, Петербург взял паузу, чтобы убедиться, насколько армянская сторона уловила сигнал.

Урок не был выучен

Но урок усвоен не был. Что подтверждается продолжившимся участием "Дашнакцутюн" в инспирированной Западом антироссийской игре. В апреле 1905 г. партия приняла участие в инициированной внешними силами очередной конференции российских революционных партий, которая на этот раз прошла в Женеве.

Как отмечал один из лидеров партии кадетов, депутат III и IV Думы от Петербурга Павел Милюков, форум российских оппозиционных партий, говоря сегодняшними формулировками, наметил антиправительственные "выступления на 1905 г., включая террор", причем с получением участниками конференции очередной порции значительных финансов для закупки оружия - в целях "поднятия восстаний в Петербурге и на Кавказе"(15).

Тем самым, партия "Дашнакцутюн" стала одним из важнейших инструментов расшатывания внутренней ситуации в Российской империи, действуя в бакинском нефтяном регионе. Как следствие, в августе 1905 г. дашнаками в Баку был спровоцирован новый раунд столкновения с азербайджанским населением, целенаправленно приведший к пожарам на бакинских нефтепромыслах(14).

В результате российской нефтяной промышленности был нанесен огромный урон. За несколько августовских Баку лишился около 60% всех эксплуатационных скважин. Было уничтожено "промыслового имущества на десять миллионов рублей"(16). Как подчеркивалось на ХXI экстренном съезде нефтепромышленников, "резня и пожары, уничтожение больше половины промыслов в августе" вызвали сокращение добычи и переработки нефти(17).

Опустевшие от российской нефти мировые рынки были моментально и надолго завоеваны "Стандарт Ойл" Джона Рокфеллера.

На фоне чего "Дашнакцутюн" активизировался в других регионах российской империи. "Дашнаки потихоньку собирали деньги и оружие", создавая "подпольные дружины, а Нахичевань-на-Дону рассматривали как свой глубокий тыл". К концу 1905 г. они настолько усилились, что "открыли свой постоянный центр и настоящий арсенал" на одной из укромных "линий", ближе к окраине. На первом этаже большого каменного дома, окрещенного "бомбической" лабораторией, "армянские боевики наладили выпуск бомб собственного изобретения". По уверениям "древних нахичеванских старожилов", первую карбидную бомбу умельцы "просто перекинули через забор ближайшей полицейской части". Вторую бомбу "эти химики кинули под ноги безобидному старику-городовому". Потихоньку дашнаки стали снабжать "ручными бомбочками" ростовских революционеров. А 13 декабря 1905 г. на Темернике в Ростове началось "вооруженное восстание пролетариата"(18).

Вот и спрашивается, так как быть с уроками? Ибо еще армянский советский писатель Дереник Демирчян признавал, что армянин "не образумился. Наступает татарин - он ждет русского. Пришел русский - он обращает взор к европейцу. Пришел англичанин - он снова ждет русского. Приходит русский - он его не принимает"(19).

Что подтверждается сегодняшней информацией, ставшей известной, пока готовился этот материал. На фоне отказа Москвы предоставлять Еревану военную помощь в рамках ОДКБ, появились сведения о намерении Армении лишить Россию права использовать военную авиабазу в Гюмри. При этом отмечается, что данное решение "может стать эффективным" ходом Армении для воздействия на Россию "на фоне отказа Москвы выполнять свои обязательства в рамках ОДКБ"(20).

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