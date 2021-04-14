Как Симоньян Максима Шевченко унизить пыталась

Армянские пропагандисты вновь ярко заблистали на российских телеканалах после непродолжительной паузы, возникшей на фоне карабахской взбучки.

Нет, симоньяны, кургиняны и багдасаровы никуда не исчезали, просто на время слегка притихли. Однако попутный ветер вновь надул армянские паруса в российском медиапространстве. Все, как и прежде: очевидно, что на каждом ток-шоу разнарядка как минимум на двух армян в эфире обязательна к исполнению. Едва ли не каждый вечер в гостях у Соловьева Симоньян, Кургинян и Шахназаров учат россиян как "Родину любить".

А еще армянские националисты пытаются рассчитаться с теми, кто так или иначе противоречил армянской позиции. Естественно, что первым в этом списке оказался Максим Шевченко, который не боится высказывать свое мнение, даже если тем самым навлекает на себя гнев армянского лобби.

Есть такие, как адвокат Киракосян, которые таскают своих оппонентов по судам за нежелание считать фашиста Нжде героем. А есть и такие, как Маргарита Симоньян, которые действуют более изощренно, исподтишка и чужими руками. В данном случае Симоньян решила унизить Шевченко, используя подконтрольные ей СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Максим Шевченко написал в соцсетях, как его пытались унизить на телеканале RT, которым руководит армянская националистка Маргарита Симоньян. И наглость ее заметно прогрессирует.

Шевченко пишет:

"Сегодня я приехал на эфир к Антону Красовскому на RT, но отказался выйти в эфир. Потому, что меня сознательно оскорбили, изобразив собакой (это даже не карикатура, это было просто изображение собаки!), написав рядом мою фамилию. Напрасно обвинять меня в отсутствии юмора - я отлично отношусь к карикатурам на себя. Но это была не карикатура. У сотрудников было полно времени исправить эту картинку, как я и предложил им, но они отказались это сделать. Я предложил им также, если это так смешно, изображать в виде собаки их канальное начальство ( то есть Симоньян). Они высказались в том смысле, что начальство нельзя, а меня можно. Я развернулся и ушёл, сочтя это сознательно продуманным оскорблением и спланированной провокацией. А что ждать от тех, кто посылает пропагандистов в тюрьмы орать на заключённых и рассказывать, как им повезло в этих тюрьмах оказаться? Я не держу зла на Красовского, это не его вина. Но я слишком хорошо знаю, как устроена циничная машина пропаганды. Хотя с такой откровенной наглостью сталкиваюсь впервые".

Действительно, Красовский всего лишь исполнитель, которому платят.

А заказчик - Симоньян, она же глава RT и босс таких красовских.

Пост Шевченко получил большую поддержку в соцсетях. Кроме того, люди понимают, кто стоит за этой провокацией.

Ляля Бабенко

Вполне ожидаемая провокация с привкусом цинизма!

Рамазан Зулфугарлы

Симонян сильно обидели, наверное, господин Шевченко!

Некруз Ёров

А кто смотрит RT?

Abuzerselefi Abuzer

Армянский канал РТ!

Nikolai N Minkov

Собаки - это голубые ведущие РТ



Мадин Набоков

К Красовскому вообще не стоило идти

Zara Beydullayeva

Максим, вы все правильно сделали! А чего вы ожидали увидеть на кАнале РТ, хозяйкой которого является марго?

Симоньян привела к деградации государственные СМИ России, получив за это миллиарды из нашего бюджета. А на выходе продукт - низкопробные передачи на RT типа "Прекрасная Россия бу-бу-бу" или тошнотворные передачи по ее же сценариям в "Международной пилораме" у супруга Кеосаяна на НТВ, направленные на дебилизацию российской аудитории.