Президент Ильхам Алиев: Военная техника, находящаяся сегодня на вооружении нахчыванской армии, возможно, превосходит технику, имеющуюся в некоторых передовых странах

Военная техника, находящаяся сегодня на вооружении нахчыванской армии, возможно, превосходит технику, имеющуюся в некоторых передовых странах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

"В целом, могу сказать, что укреплению оборонного потенциала Нахчывана всегда уделялось большое внимание. Неслучайно по моему указанию в Нахчыване была создана Общевойсковая отдельная армия, оснащенная самым современным оружием и техникой. Могу сказать, что военная техника, находящаяся сегодня на вооружении нахчыванской армии, возможно, превосходит технику, имеющуюся в некоторых передовых странах. Потому что в Нахчыван поставляется самая современная техника, основанная на новейших технологиях. Могу сказать, что в Нахчыванской Автономной Республике имеются образцы подавляющего большинства техники, ввезенной для азербайджанской армии из-за рубежа. Конечно, боеспособность Нахчыванской общевойсковой отдельной армии тоже на месте, и проведенная три года назад Гюннютская операция является наглядным примером этого", - сказал глава государства.

По его словам, эта операция совпала по времени со сменой правительства в Армении, поэтому новая власть попыталась как бы скрыть это.

"Но и мы не стали афишировать это, потому что нам нужна не пропаганда, а реальное дело. Мы очистили от армянской армии многие важные стратегические высоты, взяли их. Эти высоты позволили нам полностью контролировать стратегические коммуникации, а также дорогу, ведущую из Армении в Нагорный Карабах. Наши возможности контроля за этой дорогой во Второй Карабахской войне помогли нам в получении многих сведений. Противоположная сторона знает, что эти коммуникации, находящиеся под нашим контролем, в любой момент могут быть прерваны, поэтому, конечно, она должна предпринимать свои шаги сообразно этому", - отметил Президент Ильхам Алиев.