Отдельная общевойсковая армия Нахчывана была полностью готова вступить в 44-дневную войну

10 мая Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана, Президент Ильхам Алиев посетил Нахчыванскую Автономную Республику. Одной из важных тем и поездки, и данного в ее ходе национальному телевидению интервью была армия. Глава государства открыл госпиталь Нахчыванского гарнизона и военный аэродром Отдельной общевойсковой армии.

Нахчывану и армии Автономной Республики глава государства всегда уделял и уделяет особое внимание, сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Нахчыван всегда представлял стратегическую значимость для Азербайджана. Находится он в отрыве от остальной территории страны и не имеет с ней границы. Тем не менее, Автономная Республика играет исключительную роль с точки зрения безопасности Азербайджана.

Мы знаем об аппетитах, которые временами появляются у наших соседей в отношении Нахчывана. Но удовлетворить их им никогда не удастся. И при Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, и сейчас безопасности Нахчыванской Автономной Республики, ее населения и границ уделяется особое внимание. Говоря о вопросах безопасности, прежде всего мы, конечно, говорим о вооруженных силах.

Нахчывану всегда уделялось особое внимание со стороны Президента Ильхама Алиева. Во всех отношениях. И в вопросе обеспечения, и в решении социальных проблем, и в плане вооружения армии. Нахчыван заслуживает этого внимания, и на эту заботу нахчыванцы всегда отвечали самоотверженным трудом и высокой боевой подготовкой. В Отдельной общевойсковой армии очень сильный кадровый состав, она постоянно занимается повышением своей боеготовности и боевой слаженности. Это неоднократно отмечали и турецкие военные специалисты, проводящие совместные учения с военнослужащими нахчыванской армии. Совместные маневры турецких подразделений и Отдельной общевойсковой армией стали уже традицией. Они проводятся как на территории НАР, так и на территории Турции. Близость Турции с НАР отразилась на тесном сотрудничестве автономии с одной из самых сильных стран региона и второй по мощи армией НАТО. Этот фактор не мог не сказаться на состоянии нахчыванской армии.

Руководство Отдельной общевойсковой армии Нахчывана - это профессионалы военного дела, многие имеют опыт первой карабахской войны. Командующий ООА генерал-полковник Керем Мустафаев является опытным военачальником, профессионалом своего дела.

Большую помощь армии оказывает руководство Автономной Республики. Председатель Верховного Меджлиса Васиф Талыбов лично присутствует на всех армейских мероприятиях, помогает решать вопросы и поддерживает во всех начинаниях.

Верховный главнокомандующий не просто так поднял вопрос состояния Отдельной общевойсковой армии Нахчывана. Действительно, сегодня она благодаря заботе главы государства оснащена самым современным вооружением, которое имеют далеко не все страны мира. Профессионализм, подготовка и физическая, и моральная, и интеллектуальная специалистов ООА позволяет им показывать высокие результаты на учениях. Азербайджанские специалисты умело обращаются с новейшим вооружением, которым оснащается ООА. Боевой дух нахчыванцев очень высок. Подразделения Общевойсковой армии показали беспримерный героизм в 44-дневной Отечественной войне, участвовали и отличились в освобождении Шуши. Имена героев хорошо известны нашей общественности, они стали примером для нашей молодежи.

Не случайно, думаю, Президент Ильхам Алиев напомнил в последнем интервью и о Гюннютской операции, осуществленной в конце мая 2018 года на границе НАР с Арменией. Практически без выстрелов подразделение Отдельной общевойсковой армии овладело стратегическими высотами на границе, таким образом взяв под контроль обширную территорию после 26 лет оккупации. Благодаря стратегическому мышлению руководства ООА, профессионализму и выучке нахчыванских офицеров, храбрости солдат, выполнявших задачу на этом направлении, противник был отброшен без единого выстрела. Армяне, контролировавшие захваченные территории, были вынуждены покинуть свои посты без сопротивления, так как понимали, что открытие огня закончилось бы для армянской стороны полным поражением.

Я в курсе подробностей этой операции, но раскрывать детали не могу. Могу лишь сказать, что освобождение этих высот позволило взять под контроль обширную территорию и на армянской стороне. В частности, азербайджанские военные после Гюннютской операции взяли под полный контроль дорогу, по которой шло снабжение сепаратистов Карабаха. В результате в дни Отечественной войны армяне уже не могли в полной мере использовать этот логистический коридор и им пришлось искать другие пути. Всю информацию о проходящей по этой дороге технике и грузах Азербайджан получал непосредственно от нахчыванских военных.

Нахчыван значим во всех отношениях. Отдельная общевойсковая армия была полностью готова к участию в 44-дневной войне в случае необходимости. Отдельные ее подразделения, как я отметил выше, в частности спецназ участвовали в боях, в задействовании же всей ООА необходимости не возникло.

Думаю, в Отечественной войне НАР и ее армия выполняли еще и сдерживающую функцию. Враг знал силу и мощь Общевойсковой армии, поэтому учитывал этот фактор при принятии тех или иных решений. Так, когда армянская сторона заявляла, что способна бомбить Баку, там прекрасно осознавали, что из Нахчывана очень легко достать до столицы самой Армении. В случае необходимости ООА выполнила бы любую задачу на территории Армении. Но этого не потребовалось.

В Нахчыване действует военный лицей имени Гейдара Алиева, где готовят будущие военные кадры. Для военнослужащих в НАР созданы отличные условия, на высоком уровне решаются вопросы продовольственного, социального обеспечения личного состава. Военные городки в Нахчыване отвечают всем современным требованиям, там созданы прекрасные условия, что отражается на выучке и высокой боевой подготовке военнослужащих. Это, в свою очередь преумножает мощь армии.

Президент Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана и впредь будут оснащаться самым современным вооружением. Само собой, это касается и Отдельной общевойсковой армии Нахчывана.

СПРАВКА: 15 сентября 1992 года на базе Комитета обороны Нахчывана была создана 5-ая отдельная усиленная мотострелковая бригада. 9 октября 1992 года в Нахчыване впервые был проведен военный парад. 15 мая 1995 года бригада была преобразована в мотострелковую дивизию, 8 декабря 1998 года - в армейский корпус, 18 декабря 2013 года указом Президента Азербайджана - в Отдельную общевойсковую армию.

Лейла Таривердиева