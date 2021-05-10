Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване

10 мая Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии в Нахчыванской Автономной Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковник Керем Мустафаев отдал рапорт главе государства.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

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