https://news.day.az/politics/1341638.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване
10 мая Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии в Нахчыванской Автономной Республике.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-полковник Керем Мустафаев отдал рапорт главе государства.
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.
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