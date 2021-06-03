МИД России сделало заявление по Карабаху

Работа по урегулированию ситуации в Карабахе продолжается каждый день.

Как сообщает Day.Az, об этом изданию Известия сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Проходят консультации, проходят переговоры. Мне кажется, с министрами иностранных дел и уж точно с министерствами иностранных дел и по линии посольств мы взаимодействуем буквально каждый день. Сообщения о телефонных переговорах политических ведомств как по линии Россия-Азербайджан, так и по линии Россия-Армения проходят регулярно, вы их видите и читаете.

Поэтому [можно сказать, что нашей страной были инвестированы] колоссальные усилия в урегулирование этой ситуации как в горячей фазе, когда было действительно остановлено кровопролитие, так и уже в постконфликтной. Когда я говорю в постконфликтной, я имею в виду в постострой фазе конфликта.

И конечно, это не только политические, дипломатические усилия, личные усилия руководства страны, это, безусловно, роль наших миротворцев, которые сейчас там находятся, которые каждый день по-настоящему вкладывают силы, душу, умение, профессионализм, навыки в то, чтобы ситуация не то чтобы не деградировала, а, наоборот, выправлялась и уже политики и дипломаты, общественные деятели могли выполнять свои функции. Поэтому роль российских миротворцев, конечно, в данном случае невозможно переоценить",- сказала она.