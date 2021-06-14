Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, уже спасены сотни тысяч жизней

Это хорошее начало. Кто бы ни был посредником в решении вопроса минных карт, это, прежде всего, победа азербайджанской дипломатии во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, который проводит очень правильную, целенаправленную, обоснованную и аргументированную внешнюю политику. Вопрос минных полей в рамках этой политики всегда поднимается и конкретизируется.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя передачу армянами Азербайджану карты минных полей Агдамского района и встречный гуманный шаг Баку, позволившего вернуться на родину 15 задержанным ранее диверсантам. Переданные карты содержат информацию о почти ста тысячах противопехотных и противотанковых мин.

Большая дипломатическая работа, грамотное информирование международной общественности, позиция Азербайджана, нацеленная на добрососедские отношения с Арменией - все это дает постепенно свои плоды, отметил военный эксперт. Благодаря этому мировая общественность, влиятельные государства уже начали демонстрировать свое отношение к проблеме. Кроме того, мир всколыхнула трагедия в Кельбаджаре, когда погибли при взрыве мины азербайджанские журналисты, подчеркнул Рамалданов.

"Достигнутая договоренность имеет очень большое значение, потому что переданные карты минных полей Агдамского района это, в первую очередь, 97 тысяч спасенных человеческих жизней. Это ускорение восстановления инфраструктуры, расширение зоны безопасности. Мины на сегодня это самая большая проблема на пути к мирной жизни на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Начали с Агдамского района. Думаю, процесс будет продолжаться.

Мы с самого начала знали, что тема минных полей будет предметом торга. Так и получилось. С другой стороны, Азербайджан подходит к этому торгу дифференцированно, то есть обменивает тех военнослужащих, которые непосредственно не виновны в военных преступлениях и террористических актах, осуществленных после войны. Азербайджан по этому поводу свою точку зрения уже неоднократно высказывал и отмечал, что следствие выявляет тех лиц, которые действительно причастны к террористическим действиям. Вопрос же возвращения Армении тех, кто не участвовал непосредственно в преступных действиях, может быть рассмотрен", - сказал наш собеседник.

Вместе с тем, как человек военный, Шаир Рамалданов не склонен полностью доверять армянской стороны и заявляет, что поверит в ее честность только тогда, когда на основе переданных армянами карт действительно начнется разминирование. Кроме того, по словам Рамалданова, в Агдамском районе значительная часть территорий уже разминирована, и важно выяснить, полученные карты касаются тех территорий, которые уже очищены от мин, или еще остающихся заминированными.

"Подробностей о переданных картах пока нет, и, зная повадки и принципы наших соседей, не удивлюсь, если они передали нам карты тех участков, где разминирование уже произведено. В Агдамском районе в период оккупации минные поля устанавливались военными специалистами. Такие карты может составить только специалист инженерных войск, сапер. Это не такой простой документ, как нам кажется. На мой взгляд, в Агдамском районе мин может быть больше, чем значится на картах, которые нам представила армянская сторона.

Но это, конечно, просто мои предположения и размышления. А последние события позволяют нам говорить о том, что лед в вопросе минных карт тронулся. Мы все надеемся, что переданные армянами карты содержат информацию о 97 тысячах мин, которые пока остаются в агдамской земле", - сказал военный эксперт.

Полковник запаса выразил надежду, что армянская сторона и впредь будет конструктивно подходить к этому вопросу. Не исключаю, что свою роль тут сыграло и международное давление на Ереван. В любом случае, это шаг к миру и стабильности, результатом которого является спасение жизней людей. Это шаг, который приближает нас к восстановлению инфраструктуры Агдамского района, шаг, открывающий возможности для возвращения на свои земли вынужденных переселенцев, подчеркнул Шаир Рамалданов.

Он также добавил, что армянские диверсанты, которые после войны были заброшены или оставлены на освобожденных территориях Азербайджана, это тема предвыборной кампании в Армении. Что же касается Азербайджана, то Баку в очередной раз продемонстрировал гуманизм и показал пример того, как нужно решать трудные вопросы.

Лейла Таривердиева