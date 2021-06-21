Шушинская декларация - это декларация двух государств, не направленная против третьих стран. Это ясно дали понять и Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов.

Место подписания декларации содержит в себе очень много символизма. В первую очередь, стоит обратить внимание на ссылку на Карсский договор - договор между Турцией и формально независимыми республиками Южного Кавказа при гарантиях внешних границ со стороны России.

Фактически Шушинской декларацией и отсылкой к Карсскому договору 1921 года Баку и Анкара демонстрируют и роль России в регионе. Не случайно Президент Эрдоган подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин искренне желает процветания региону. Следовательно, стороны заточены на точки соприкосновения интересов. Это очень важно и демонстрирует конструктивный подход.

Наряду с этим отмечен Зангезурский коридор, причем, он отмечен в контексте реализации железнодорожного проекта Нахчыван-Карс. То есть и здесь происходит совпадение интересов с Россией. Можно сказать, что по всем пунктам данной декларацией есть совпадение интересов с основными странами региона - Россией и Ираном.

Раздувание военной составляющей Шушинской декларации вплоть до демонизации, которая происходит в некоторых проармянских кругах России, не имеет под собой никакого основания. Потому что ни Азербайджан, ни Турция не имеют территориальных претензий к странам региона, они, наоборот, выступают за территориальную целостность. Что самое интересное - именно Президент Ильхам Алиев заявил о том, что Азербайджан готов к обсуждению большого мирного договора с Арменией, где будет прописано взаимное признание территориальной целостности. То есть у Азербайджана и Турции нет никаких скрытых мотивов.

Роль Турции растет не только на Южном Кавказе, но также в Северной Африке, Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке. Это можно видеть и по повестке встреч Эрдогана в Брюсселе с Президентами США, Франции, премьером Великобритании. А в ближайшее время, как стало известно, он собирается встретиться с Президентом России. Турция сохранила то, что ею было достигнуто за последние годы и смогла эти достижения представить своим традиционным союзникам в НАТО как общие достижения. Кроме того, Эрдоган это один из немногих лидеров североатлантического блока, который, во-первых, руководит дееспособным государством с активной внешней политикой, во-вторых, имеет личные взаимоотношения с такими лидерами, как, скажем, Путин.

Что касается Азербайджана, то для нас важным является закрепление постконфликтной реальности, и как раз это сейчас происходит. Отсутствие в повестке и саммита НАТО, и саммита "семерки" обсуждений ситуации между Азербайджаном и Арменией демонстрирует, что ведущие мировые центры силы принимают сложившуюся новую реальность. Тут, конечно, ведущая роль принадлежит Азербайджану, определенная роль есть и у Турции.

Наряду с этим уже формируется формат взаимодействия для решения насущных вопросов постконфликтной реальности. Слабым звеном этого формата является Армения. Еще неизвестно, насколько устойчивым будет избранное новое правительство, насколько оно будет способно принимать принципиальные решения. Но Азербайджан, Турция, Россия, Грузия, Иран, то есть все участники процесса с этой реальностью уже живут и формируют свои планы, исходя из нее. Что же касается Армении, то, повторю, все зависит от нового правительства, будет ли оно формироваться на конструктивных или деструктивных началах в отношениях с соседями.

К сожалению, история демонстрирует, что в большинстве случаев армянский народ становится заложником агрессивного меньшинства. Так было и в период комитетов в Османской Турции, и в период карабахского клана в независимой Армении, когда агрессивное меньшинство навязывало повестку, не имеющую ничего общего с интересами армянского народа, что и привело к той катастрофе, в которой он оказался. Если сегодня армянское общество сумеет продемонстрировать конструктивное видение будущего, появится основа для выстраивания Азербайджаном взаимоотношений с Арменией.

Лейла Таривердиева