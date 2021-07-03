Армения пытается нанести экологический удар по Азербайджану, и по самой себе

Экологические проблемы Армении на фоне политических событий, вооруженного конфликта с Азербайджаном, потери ранее оккупированных ею территорий, возможно, покажутся незначительными, однако не стоит относиться к ним с пренебрежением. Особенно если учесть, что они доставляют неприятности не только армянам, живущим на "грязных" территориях, но и азербайджанцам, которые зачастую пользуются одними и теми природными ресурсами, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Ну, хотя бы такой пример: река, которую в Армении называют Вохчи, а в Азербайджане Охчучай. Она берет свое начало возле армянского города Каджаран. На ее берегах находятся Капан - центр Сюникской области, а также азербайджанские Зангилан и Миндживан.

СМИ, причем и азербайджанские, и армянские, уже давно пишут о том, что реку эту загрязняют с армянской стороны, сбрасывая в нее отходы производства без какой-либо предварительной очистки. Выброс тяжелых металлов в эту реку не только губит фауну Вохчи/Охчучай (в марте этого года азербайджанские экологи зафиксировали массовый падеж форели), но и чрезвычайно опасен для здоровья людей.

И ведь всякая река куда-то впадает. Охчучай - в Аракс, который по-азербайджански называется Араз. Это вторая по величине река на Южном Кавказе, и также трансграничная. Араз играет заметную роль в орошении сельскохозяйственных угодий Азербайджана. Однако, учитывая качество воды, применение ее для этих целей, а тем более бытовых нужд может привести к крайне негативным последствиям.

Вообще-то сейчас, поскольку сейчас азербайджанские экологи получили доступ к местным рекам после освобождения Карабаха, то можно весь "негатив" отобразить и в цифрах. В пробах охчучайской воды, отобранных в январе-марте 2021-го, обнаружено высокое содержание тяжелых металлов. В частности, согласно отчету Минэкологии Азербайджана, содержание медно-молибденовых соединений превышено в два раза, железа - в четыре, а никеля - даже в семь раз. Периодически река становилась то белой, то кислотно-желтой.

Если конкретно говорить о загрязнителях, то речь идет о Зангезурском медно-молибденовом комбинате (один из крупнейших налогоплательщиков страны, основным акционером которого является немецкая компания Cronimet Holding), эксплуатирующим каджаранский рудник.

Вообще-то, CRONIMET, работающая в самых разных странах, как всякая приличная западная компания, заявляет о своей приверженности не только достижению эффективности, но и стандартам качества, безопасности и т. д.

Еще в ноябре 2018 года на встрече с управляющим партнером компании Гюнтером Пиларски только что ставший премьер-министром Никол Пашинян, приветствуя деятельность CRONIMET в Армении, подчеркнул важность соблюдения стандартных экологических и операционных процедур в горнодобывающей отрасли. Пиларски с этим согласился, заверив, что CRONIMET постоянно над этим работает.

Однако, как мы уже говорили, последние пробы воды, взятые из реки Охчучай, вызывают тревогу. Даже в отчетах государственных органов Армении, в сообщениях экологических активистов, опубликованных в местных СМИ, говорится, что CRONIMET старается "не замечать" воздействия на окружающую среду, производимого компанией в Армении, публично заявляя о соблюдении всех экологических стандартов.

Но еще в 2017 году специалистами Национального института образовательных технологий Минобразования и науки Армении в кооперации со специалистами Сибирского отделения РАН была проведена оценка экологического состояния водных объектов, расположенных в горнодобывающих районах Сюникской области. Проверка показала, что из-за поступления загрязняющих веществ вместе с запасами поверхностных и подземных вод с территории действующего рудника, а также со сточными водами, сброшенными Зангезурским медно-молибденовым комбинатом в реку в Каджаране, качество воды ухудшилось - со II степени до IV. Потенциал самоочищения и самовосстановления Вохчи/Охчучай снижается из-за высокого содержания в ней тяжелых металлов и увеличения забора воды предприятием. В исследовании говорится, что уровень загрязнения ими сохраняется и ниже по течению.

В октябре 2019 года пресс-служба МЧС Армении сообщила, что токсичные отходы Каджаранского медно-молибденового комбината из-за повреждения хвостохранилища также просачивались в Вохчи. Прокуратура даже дело возбуждала.

К сожалению, Армения еще не присоединилась к Хельсинкской конвенции о трансграничных водотоках. Этот документ, принятый в 1992 году, служит механизмом для усиления мер, принимаемых на национальном и международном уровне, направленных на достижение экологически безопасного управления и защиты трансграничных поверхностных и подземных вод. Так что воздействовать на нее "со стороны" по этим вопросам нисколько не легче...однако это вполне возможно.

Как представляется, на руках у азербайджанской стороны сейчас имеется достаточно фактов, чтобы обвинить Армению в экологическом терроризме, и уж, во всяком случае, призвать Ереван и CRONIMET к ответу на уровне международных организаций и судов. Вспомним знаменитую историю американки Эрин Брокович, вынудившую Pacific Gas and Electric Company, загрязнявшую грунтовые воды города Хинкли в Калифорнии канцерогенным шестивалентным хромом, к мировому соглашению с жителями. Это стоило компании $333 млн. Но тогда пострадавшими были признаны сотни людей, в данном же случае цифры ведь могут быть совсем другими, и это дело, судя по имеющимся у Баку данным, имеет все шансы на успех.