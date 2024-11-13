https://news.day.az/sport/1706865.html Роналдиньо поделился публикацией о СОР29 - ФОТО Легендарный бразильский футболист Роналдиньо посетил cегодня павильоны COP29, которая проходит в столице Азербайджана Баку.
Роналдиньо поделился публикацией о СОР29 - ФОТО
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо посетил сегодня павильоны COP29, которая проходит в столице Азербайджана Баку.
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующей публикацией звезда мирового футбола поделился на своей странице в Instagram.
Напомним, 12 ноября известный экс-футболист сборной Бразилии и ряда Европейских ТОП-клубов Роналдиньо Гаучо прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
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