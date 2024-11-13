Роналдиньо поделился публикацией о СОР29

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо посетил сегодня павильоны COP29, которая проходит в столице Азербайджана Баку.

Как сообщает в среду Day.Az, соответствующей публикацией звезда мирового футбола поделился на своей странице в Instagram.

Напомним, 12 ноября известный экс-футболист сборной Бразилии и ряда Европейских ТОП-клубов Роналдиньо Гаучо прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).