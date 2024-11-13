Я надеюсь, что COP29 приведет к подписанию амбициозного соглашения, ведущего к инклюзивному развитию

Я надеюсь, что проходящий в Баку COP29 приведет к подписанию амбициозного соглашения, ведущего к действительно инклюзивному развитию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обращении главы Римско-католической церкви Папы Франциска, адресованном участникам 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проходящей в Азербайджане.

В своем обращении понтифик отметил, что дальнейшие задержки в борьбе с изменением климата недопустимы, а защита окружающей среды тесно связана с поддержанием мира.

"Имеющиеся научные данные не позволяют больше задержек и ясно показывают, что сохранение творения является одним из самых насущных вопросов нашего времени. Мы также должны признать, что это тесно связано с защитой мира", - говорится в обращении.

Папа Римский подчеркнул, что мы должны действовать и жить как члены одной семьи.

"Давайте позволим историческим и нынешним обязательствам стать конкретными и дальновидными обязательствами на будущее, чтобы появилась новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию, которая является одной из наиболее актуальных задач этого саммита. Принцип общих, но дифференцированных обязанностей и соответствующих возможностей направляет и вдохновляет работу COP29", - говорится в обращении.

Отметим, что обращение Папы Франциска на COP29 зачитал государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.