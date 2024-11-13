Турция имеет возможность превратить негативные последствия изменения климата в возможности

Турция - страна, подверженная негативным последствиям изменения климата, но в то же время способная превратить этот кризис в возможность. Мы придаем большое значение председательству COP31. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил кандидатуру Турции на проведение COP31 для всего мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр окружающей среды и городского развития Турции Мурат Курум в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Говоря об основных обязательствах Турции по COP31, министр отметил, что в период председательства Турции будет создан мост между развитыми и развивающимися странами, чтобы усилить климатические действия.

"Этот мост будет полностью поддерживать поток технологий и распределение финансов в соответствии с климатической справедливостью для всех без исключения стран. Будут предприняты самые решительные шаги на этапе разработки устойчивой к изменению климата и подходящей модели города. Мы изо всех сил будем сосредоточены на повышении устойчивости хрупких регионов мира, особенно бассейна Средиземного моря, Африки и Тихого океана", - отметил он.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.