Узбекистан продолжит работать с международными партнерами для достижения целей в "зеленом" переходе

Узбекистан продолжит сотрудничество с международными партнерами для достижения целей в "зеленом" переходе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе панельной дискуссии в рамках Саммита мировых лидеров по климату COP29 на тему "Сила сотрудничества: Объединение усилий для Net-Zero".

"В Узбекистане активно реализуются меры для продвижения "зелёного" перехода, и в первую очередь хочется отметить успехи во внедрении Сертификата зелёной энергии - системы, которая поддерживает производителей, использующих возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии. Каждый сертификат сопровождается уменьшением потребления энергии на 5000 кВт·ч, стимулируя устойчивое производство. Мы выдали около 20 000 сертификатов, что свидетельствует о росте интереса и развития в этой сфере. Этот механизм позволяет всем участникам - потребителям и производителям - повышать экологическую устойчивость своей продукции. Кроме того, он облегчает предприятиям привлечение финансирования для их инвестиционных и расширительных планов", - сказал он.

По его словам, Узбекистан тесно сотрудничает с международными финансовыми институтами, разрабатывая долгосрочные планы для диверсификации экономики.

"Эта стратегия направлена на достижение углеродной нейтральности и включает конкретные проекты и мероприятия. В настоящее время уже внедрены инициативы, направленные на привлечение инвестиций в энергетику, что позволит Узбекистану перейти на низкоуглеродные и энергосберегающие экономические модели. Кроме того, мы проводим проекты по оценке экономического роста и климатических условий, известные как Отчет о климатических изменениях и развитии, который поддерживается Всемирным банком. Он содержит всесторонний анализ влияния изменения климата на экономику, что позволяет не только разрабатывать эффективные меры, но и получать доступ к международным программам по восстановлению финансов и энергии", - добавил он.

Кудратов отметил, что ключевым направлением является реализация Стратегии зелёного развития Узбекистана до 2030 года. Программа включает конкретные цели: сокращение удельных выбросов парниковых газов на 0,5% по сравнению с уровнем 2010 года, увеличение доли возобновляемой энергии до 4% в общей выработке электроэнергии и снижение энергопотребления на единицу ВВП на 30% к 2030 году.

"Все эти инициативы - от системы сертификации до мониторинга производства электроэнергии и оценки климатического воздействия - направлены на создание устойчивой экономики, более эффективно использующей ресурсы и ориентированной на современные энергосберегающие технологии. Мы также будем продолжать сотрудничество с международными партнёрами для достижения этих целей", - подчеркнул министр.