https://news.day.az/officialchronicle/1706856.html Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Руанды - ФОТО 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Руанды Полем Кагаме. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Руанды - ФОТО
13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Руанды Полем Кагаме.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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