Подписан меморандум между "Азерэнержи" и энергетической компанией Saudi Electricity

В рамках COP29 в Баку был подписан меморандум о взаимопонимании между главой энергетической компанией Saudi Electricity Халидом Аль-Хамиди и руководителем ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространило ОАО "Азерэнержи".

Было отмечено, что меморандум, подписанный после встречи министра энергетики Азербайджанской Республики с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия в Голубой зоне, в основном включает интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему, обмен знаниями и опытом в области электроэнергетики.

Напомним, что 11 ноября стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.