Роналдиньо посетил павильоны COP29 в Баку

Знаменитый экс-футболист Роналдиньо Гаучо посетил сегодня павильоны, расположенные на территории проведения мероприятия, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Визит звезды мирового футбола был встречен участниками мероприятия с большим интересом.

Как сообщалось ранее, 12 ноября известный экс-футболист сборной Бразилии и ряда Европейских ТОП-клубов Роналдиньо Гаучо прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.