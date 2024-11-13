Надеюсь, что результаты COP29 будут плодотворными для всего мира

Надеюсь, что результаты COP29, проходящей в Баку, будут плодотворными для всего мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил мэр турецкого города Стамбул Экрем Имамоглу, отвечая на вопросы журналистов в рамках COP29.

"Проведение COP29 в Баку доставило мне большую радость. Спасибо всем нашим друзьям, которые внесли свой вклад в организацию мероприятия. Являясь гражданином Турции, я испытываю чувство гордости за то, что Азербайджан организовал одну из самых престижных конференций, которые мне приходилось видеть. Надеюсь, что результаты конференции будут очень плодотворными и для региона, и для стран, и для всего мира",- добавил он.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.