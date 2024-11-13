Стенды "Дома торговли и инвестиций" на COP29

На стендах "Дома торговли и инвестиций" представлена информация о благоприятном деловом климате и инвестиционных проектах Азербайджана, проводятся различные встречи и мероприятия.

Как сообщили Day.Az в министерстве экономики Азербайджана, при организационной поддержке Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO, партнерстве Всемирной торговой организации, Организации ООН по торговле и развитию, Международного торгового центра и Международной торговой палаты в рамках COP29 в "Голубой" и "Зеленой" зонах были организованы стенды "Дома торговли и инвестиций".

На площадках, где расположены стенды, проводятся различные мероприятия и встречи при организационной поддержке министерства экономики, предоставляется информация о деловой среде Азербайджана, механизмах поддержки инвесторов, инвестиционных проектах и т.д.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.