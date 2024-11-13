Новая Каледония страдает от колониализма

Наша страна страдает от колониализма.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал участник COP29 из Новой Каледонии Фредерик Вети.

Он отметил, что это также влияет на изменение климата в его стране.

"Наша страна окружена зелеными насаждениями. Но у нас построено три завода, что негативно сказывается на окружающей среде.

Я получил из Баку приглашение на это мероприятие. Здесь мы знакомимся со стендами участников. Думаю, наши страны могут сотрудничать в вопросе усилий во имя "зеленого" мира", - сказал Фредерик Вети.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.