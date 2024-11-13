На COP29 обсуждены проблемы урбанизации и изменения климата в городах

При совместной организации Азербайджана, принимающего COP29, и Программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов было проведено мероприятие на тему "От Баку до Белена: города, урбанизация и многоуровневая климатическая повестка дня".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Амина Аль Дахак, президент Европейского комитета регионов Васко Алвес Кордейро, вице-президент ЕБРР Марк Боуман, мэр Куала-Лумпура и специальный советник COP29 Маймуна Мохд Шариф, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяна Молчан и другие.

На мероприятии состоялась презентация "Бакинской коалиции устойчивого развития по городской, многопрофильной и многоуровневой климатической деятельности", были рассмотрены достижения в области климатической деятельности и рассмотрен вопрос о разработке дорожной карты для городской и многоуровневой климатической деятельности в соответствии с COP30. Также были обсуждены пути поддержки расширения климатической деятельности в городах и регионах.

Анар Гулиев рассказал о проводимых в Азербайджане работах в области градостроительства, инфраструктурных проектах, путях расширения климатической деятельности в городах и решения проблемы урбанизации.

Говоря о международном опыте, докладчики отметили, что промышленные предприятия обычно находятся в городах, что приводит к большему выбросу углекислого газа в атмосферу в городах, чем в регионах. Города считаются главными "виновниками" изменения климата. Для его смягчения подчеркнута важность выполнения обязательств, предусмотренных Парижским соглашением.

Мероприятие продолжилось в форме диалога.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.