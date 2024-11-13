В рамках СОР29 для климатической деятельности будет объявлена водная инициатива

13 ноября в рамках СОР29 состоялись обсуждения на тему "Негативное воздействие изменения климата на уменьшение водных бассейнов".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам воды Ретно Марсуди высоко оценил лидерство Азербайджана в определении водных ресурсов в качестве одного из основных приоритетов СОР29, и приветствовал создание Бакинского диалога по более широкому изменению климата.

Он отметил, что водные проблемы, вызванные изменением климата, представляют угрозу жизни людей, грядущим поколениям. Уменьшение воды во многих водных бассейнах, в частности, реках, одновременно вызывает проблему голода.

Было подчеркнуто, что изменение климата наносит серьезный ущерб также водным источникам и инфраструктуре. Только в минувшем году 32 миллиона человек пострадали от наводнений и селей, 680 миллионов человек, проживающих в нижней береговой зоне, столкнулись с угрозой повышения уровня моря. Поэтому водный фактор должен быть включен в обсуждения и деятельность, связанные с изменением климата.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент СОР29 Мухтар Бабаев, ссылаясь на последний отчет Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам, рассказал о негативных воздействиях изменения климата на биоразнообразие и деградацию почвы. Он довел до внимания, что эти воздействия связаны друг с другом, коснулся негативных последствий изменения климата в различных уголках мира на экосистему и водные бассейны, включая Каспийское море. Констатировав, что вопросы, связанные с водными бассейнами, являются общей темой, президент СОР29 добавил, что коллективные вызовы требуют общего решения

Он сообщил, что для климатической деятельности в рамках СОР29 будет принята Декларация СОР29 по водным ресурсам. Она призывает заинтересованные стороны к применению интеграционных подходов в борьбе с причинами и воздействиями изменения климата на водные ресурсы, водные бассейны, связанное с водой биоразнообразие и водные экосистемы, а также призывает к смягчению в национальной климатической политике связанных с водой воздействий и координации адаптационных мероприятий, включая Национально-определяемый вклад (NDC) и Национальные адаптационные планы (NAP).

На мероприятии отмечалось, что хотя прогнозировалось повышение уровня воды в мировых океанах, тем не менее, во многих водных бассейнах наблюдается существенное понижение. По сообщению Всемирного экономического форума, с 1990 года уменьшилось 53 процента крупных мировых озер. В частности, значительное сокращение имеет место в размерах Каспийского и Аральского морей, озера Чад, Титикака и Виктория.

Ситуация, сложившаяся в крупнейшем внутреннем водном бассейне мира - на Каспийском море, оказывает серьезное воздействие на омываемые его водами Азербайджан, Казахстан, Иран, Россию и Туркменистан.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.