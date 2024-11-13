Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Пакистана

13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Мухаммад Шахбаз Шариф передал главе нашего государства приветствия Президента Пакистана Асифа Али Зардари.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия главе Пакистанского государства.

Поздравив главу государства с прекрасной организацией COP29, Мухаммад Шахбаз Шариф подчеркнул, что они были очень рады проведению такого мероприятия в братском Азербайджане. Премьер-министр Пакистана сказал, что Президент Азербайджана выступил с очень содержательной речью на церемонии открытия Саммита лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Президент Ильхам Алиев выразил премьер-министру Пакистана признательность за участие в COP29 и с удовлетворением вспомнил свой визит в Пакистан.

В ходе беседы была отмечена важность обсуждений и подписанных документов в ходе визита главы нашего государства в Пакистан с точки зрения развития двусторонних отношений, были затронуты вопросы сотрудничества между нашими странами в инвестиционной, торгово-экономической и других областях. С удовлетворением была отмечена интенсификация взаимных визитов делегаций. Было выражено удовлетворение сотрудничеством двух стран в рамках международных организаций. Также было подчеркнуто значение связей в рамках трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Пакистан.