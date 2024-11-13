Укрепление здоровья имеет решающее значение для построения более сильных систем здравоохранения

Укрепление здоровья имеет решающее значение для достижения Целей устойчивого развития, связанных со здоровьем, на национальном уровне и создания более сильных систем здравоохранения.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на мероприятии по здравоохранению, проведенном в рамках COP29.

По словам министра, разработка систем раннего предупреждения для прогнозирования вспышек заболеваний и создание устойчивых медицинских учреждений имеют важное значение для минимизации последствий изменения климата.

"Одной из целей "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева, является обеспечение здорового образа жизни граждан", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.