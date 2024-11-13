Изменение климата оказывает очень негативное влияние на маленькие страны

Заработок людей в странах Карибского бассейна невелик по сравнению с развивающимися странами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила руководитель группы климатической дипломатии председателя Альянса малых островных государств Руанна Хейнс на совместной панельной сессии Азербайджанской операционной компании COP29 и компании Rhenus, официального партнера COP29 по логистике.

Она отметила, что им трудно даже получить кредит.

"Страны Карибского бассейна - это не те страны, которые влияют на изменение климата. Но они страдают от изменения климата. Они получают кредиты за адаптацию к изменениям. Изменение климата оказывает очень негативное влияние на небольшие страны. Им нужно выделять финансирование, чтобы они могли оставаться на плаву", - отметила она.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.