COP29 способен изменить ситуацию в климатическом финансировании

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - Филипп Макмастер из Канады (он же SustainaClaus - "Устойчивый Санта").

В эксклюзивном интервью Trend он сказал, что COP29 может изменить ситуацию в вопросе климатического финансирования.

"Я принес с собой символы устойчивого развития (sustainies). Один из них - Роджер, петух реальности, а другой - Панда, которая призывает к низкому уровню выбросов углерода. Усилия, которые мы прикладываем здесь, в Баку, и во всем мире, направлены на то, чтобы снова обеспечить счастливое детство. Я возлагаю надежны на COP29. Конечно, главные из них - это финансовый вопрос. Мы работаем над этим уже много лет. Цель COP здесь, в Азербайджане, - это решение финансового аспекта. Речь идет о том, как мы финансируем потери и ущерб", - сказал он.

Макмастер отметил, что с 2009 года ведутся разговоры о потерях и ущербе, а также о финансировании мер по борьбе с изменением климата, но ни одна из стран не предприняла действенных мер.

"Речь идет в основном о европейских странах и Северной Америке. Мы не поддерживаем Юг, а эксплуатируем их. И когда дело доходит до потерь и ущерба, мы избегаем от ответственности. И вы видите, даже президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не приедет на COP29. Как она может принять такое решение? Ведь она представляет ЕС. Как возможно, чтобы кто-то принимал решение за всех в Европе? Некоторые из европейцев хотят быть представлены здесь. Если бы я был из Европы, я бы хотел быть представлен на этом мероприятии. Как получается, что эти глобалисты имеют ​​возможность испортить весь мир? Это смехотворно", - добавил он.

Макмастер отметил, что Азербайджан - это древняя страна с древней культурой, и COP29, которая проходит здесь, может изменить ситуацию.

"Мы всегда должны быть оптимистами в отношении того, что может произойти, и понимать, что это не желание, а манифестация. Мы должны строить будущее, а не просто ждать, пока будущее произойдет. Мы должны действовать, чтобы будущее было таким, каким мы хотим его видеть. Самое главное, чтобы развитые страны обеспечивали поток финансирования, потому что они лгали много лет. Я работал над Целями устойчивого развития (ЦУР) с того момента, как они были запущены 25 сентября 2015 года", - сказал SustainaClaus.

Макмастер сказал, что страны не должны вести себя как компании.

"Это не компания, хотя они ведут себя так. Это сообщество. А сообщество не эксплуатирует своих членов. Сообщество поддерживает их. Начните действовать как сообщество и начните решать проблему. В "Земле совести" мы говорим: исцелите себя, исцелите сообщество и исцелите Землю. Страны могут стать мудрее, более сострадательными к своим гражданам. Мы все граждане одной планеты, и мы можем сделать жизнь лучше", - заключил Ф.Макмастер.