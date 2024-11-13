Азербайджан и Болгария развивают двусторонние связи с высокими темпами

Двусторонние связи между Азербайджаном и Болгарией развиваются высокими темпами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам в рамках COP29 Президент Болгарии Румен Радев.

Он отметил, что сегодня с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были обсуждены перспективы развития отношений стран.

"Мы намерены продолжить сотрудничество не только в области потребления и транспортировки газа, но и транспортировки "зеленой" энергии, производимой в Азербайджане, на мировой рынок через Болгарию", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.