Президент Ильхам Алиев рассказал о преступлениях, совершённых Францией на заморских территориях

Новая Каледония и Французская Полинезия были объявлены ООН самоуправляющимися территориями. Однако эти проблемы (колониальные правила - ред.) сохраняются там до сих пор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 13 ноября во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), прошедшем в рамках СОР29.

Подчеркнув, что природа Французской Полинезии подверглась серьёзной деградации в результате многочисленных ядерных испытаний со стороны Франции, глава государства заявил, что в загрязнении почвы и нанесении ущерба островам виновна Франция. А если учесть 17 ядерных испытаний, проведённых Францией в Алжире во время оккупации, то можно представить объем ущерба, нанесенного экосистеме нашей планеты.

Говоря о преступлениях на заморских территориях, Президент Азербайджана заявил, что Франция, управляемая режимом Макрона, в последнее время нарушала права человека, в том числе совершив убийства и ранив многих граждан во время законных демонстраций в Новой Каледонии.